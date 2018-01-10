不是泡菜？韓國人票選最愛美食！第一名竟是「它」？

2018年01月10日 04:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

談到韓國食物，大家腦海中浮現的莫過於「泡菜」，泡菜是不僅韓國餐桌上必備料理，更在2013年被聯合國列入教科文組織人類非物質文化遺產名錄。然有趣的是，據最新韓國人票選最愛美食，每天必吃的泡菜竟然不是第一名，前4名裡只有一道料理與韓國有關。

泡菜是不僅韓國餐桌上必備料理，更在2013年被聯合國列入教科文組織人類非物質文化遺產名錄。（達志影像／shutterstock提供）

熟悉美食的朋友都會發現，近來韓國料理在台很夯，不管是因韓劇熱潮的炸雞配啤酒，或是烤肉、部隊鍋、甜點等都台都引發熱潮！然究竟韓國人最喜愛的美食又是啥呢？《宅宅新聞》報導，近來韓國論壇就發起一項票選，想瞭解時下年輕人最愛的美食是啥，沒想到泡菜、紫菜捲竟不在榜上，看來求新求變的韓國人對美食可是很挑剔呢！

第4名：抹茶

談到「抹茶」，大多數人會想到日本，然其實愛吃辣的韓國對抹茶也是情有獨鍾呢！觀光大城「濟州」就有一個「雪綠茶博物館」，裡面有琳瑯滿目的綠茶商品！此外，近來有款「超濃抹茶牛奶醬」，更是「抹茶控」更成為必買的聖品。

第3名：血腸（豬血腸、糯米腸）

一聽到有豬血，又看到歐落落的長長一條.，部分台灣人總會退步，然「血腸」這道美食在韓國可是夜市、餐廳都看得到的美味小吃！雖說血腸賣相可能並沒有那麼好看，然喜愛它的饕客可是不少，對韓國人而言，它更是具有舉足輕重的地位呢！特別是寒冬來碗杯魚糕湯搭配血腸，更是暖心又暖胃。

第2名：義大利麵（紅醬口味佳）

要台灣小朋友票選喜愛美食，有濃郁醬汁勾芡的「義大利麵」肯定榜上有名！在韓國，「義式料理」也是很夯的，特別是在學生多的弘大、梨花女子大學都有不少知名義大利麵！然有趣的是，韓國年輕人喜歡的是加了很多「蕃茄醬」的義大利麵，搭配主廚創意料理，不僅「顏值」佳，也吃得到美味和健康！

近來很夯的「韓國起司飯」，當牽絲的起司搭配焗烤真是絕配。（達志影像／shutterstock提供）

第1名：起司

在韓國吃「部隊鍋」，除了火腿、泡麵、最重要的就是要加上一片「起司」！韓國創新料理中，起司也佔了很重要一部分！如近來很夯的「韓國起司飯」，當牽絲的起司搭配焗烤真是絕配，話說近來首爾也有很多起司主題餐廳，不僅有時尚裝潢、美味料理，成為觀光客必嘗訪景點。

(中時電子報)