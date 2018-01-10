《勞基法》二讀通過七休一鬆綁

2018年01月10日 06:15 中時 朱真楷

此次《勞基法》修法爭議最大的鬆綁七休一，在剛剛的立法院臨時會確定二讀通過，明訂勞工每週一天的例假，只要經勞資雙方協商或工會同意，就可以加班，不受「七休一」限制，最長能連上12天班。

目前實施的《勞基法》一例一休規定，是指勞工每7天，應該要有2天的休假，其中1天是「例假」，1天為「休假」，而每上6天班，就必須休息1天，這也就是所謂的「一例一休」。

而此次《勞基法》修法，就是要鬆綁7休1的規定，改為只要雇主經過勞資協議或者公會同意，就能將例假日調整到2周內的第一天與最後一天，也就是讓勞工能連續上班12天，因而引發在野黨與勞團反彈，認為這比一例一休修法前還倒退。

剛剛立院臨時會針對攸關鬆綁七休一的《勞基法》第36條修正草案進行審議時，民進黨立委林淑芬發言表示，例假日的重要性是要讓勞動力的耗損得以恢復，但檢視這次修法條文，在鬆綁七休一部分，卻空白授權將所有把關機制交給經濟部、交通部與勞動部共同決定，弱化主管勞動基準法的勞動部，這是不負責任的。

林淑芬強調，空白授權的結果，可能將出現鬆綁對象擴大的問題，造成「隱藏版的鬆綁對象」。

林淑芬說，她要嚴肅的說，當資方從修法得到彈性，但勞工得到什麼呢？人為了什麼而活？「我們要決定勞工能不能為自己而活，今天的投票，就要決定他們的未來了」。

國民黨立委吳志揚發言時則提到，現在7天要有1天的休息，是1984年以來就存在的勞動權利，這是對勞工身心健康最低的保障，所以不應該利用這次的修法魚目混珠，鬆綁七休一，因為連續上班12天是非常痛苦的事情。

儘管在野黨與部分綠委有質疑，但草案進行表決時，國民黨團與親民黨團的版本，都遭民進黨團挾人數優勢否決；最終，民進黨團所提的再修正條文確定二讀通過，放寬七休一規定，只要經勞資協商或公會同意，例假日上班就可彈性調整。

(中時)