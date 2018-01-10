《勞基法》二讀通過七休一鬆綁

攸關鬆綁七休一的《勞基法》第36條修正草案，剛剛確定二讀通過，國民黨團集結在議場主席台前高喊民進黨背棄勞工。(朱真楷攝)

友善列印
中時

此次《勞基法》修法爭議最大的鬆綁七休一，在剛剛的立法院臨時會確定二讀通過，明訂勞工每週一天的例假，只要經勞資雙方協商或工會同意，就可以加班，不受「七休一」限制，最長能連上12天班。

目前實施的《勞基法》一例一休規定，是指勞工每7天，應該要有2天的休假，其中1天是「例假」，1天為「休假」，而每上6天班，就必須休息1天，這也就是所謂的「一例一休」。

而此次《勞基法》修法，就是要鬆綁7休1的規定，改為只要雇主經過勞資協議或者公會同意，就能將例假日調整到2周內的第一天與最後一天，也就是讓勞工能連續上班12天，因而引發在野黨與勞團反彈，認為這比一例一休修法前還倒退。

剛剛立院臨時會針對攸關鬆綁七休一的《勞基法》第36條修正草案進行審議時，民進黨立委林淑芬發言表示，例假日的重要性是要讓勞動力的耗損得以恢復，但檢視這次修法條文，在鬆綁七休一部分，卻空白授權將所有把關機制交給經濟部、交通部與勞動部共同決定，弱化主管勞動基準法的勞動部，這是不負責任的。

林淑芬強調，空白授權的結果，可能將出現鬆綁對象擴大的問題，造成「隱藏版的鬆綁對象」。

林淑芬說，她要嚴肅的說，當資方從修法得到彈性，但勞工得到什麼呢？人為了什麼而活？「我們要決定勞工能不能為自己而活，今天的投票，就要決定他們的未來了」。

國民黨立委吳志揚發言時則提到，現在7天要有1天的休息，是1984年以來就存在的勞動權利，這是對勞工身心健康最低的保障，所以不應該利用這次的修法魚目混珠，鬆綁七休一，因為連續上班12天是非常痛苦的事情。

儘管在野黨與部分綠委有質疑，但草案進行表決時，國民黨團與親民黨團的版本，都遭民進黨團挾人數優勢否決；最終，民進黨團所提的再修正條文確定二讀通過，放寬七休一規定，只要經勞資協商或公會同意，例假日上班就可彈性調整。

(中時)

立院徹夜修《勞基法》 進度看這邊
還你3天假 確定遭民進黨否決
《勞基法》二讀通過七休一鬆綁
暫停過勞修《勞基法》藍喊休息綠反對
笑死！立委過勞修《勞基法》 藍委：何等諷刺啊
中時電子報App大變身 千種好康送給你
暫停過勞修《勞基法》藍喊休息綠… 還你3天假 確定遭民進黨否決

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。