露天冰宮、巨型巧克力屋耍萌！「TSUM TSUM派對嘉年華」登台北

2018年01月10日 05:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

米奇睜大眼和你Say Hello！唐老鴨張大嘴「嘎嘎叫」、小熊維尼嗅起鼻子尋蜂蜜！過去迪士尼眾多卡通角色人物中，這些主角只能在自己的主題故事中展演，然而2013年中從遊戲中延伸出的「TSUM TSUM」讓這些超萌角色大融合！堪稱迪士尼中最有話題、故事性的IP（智慧財產，Intellectual Property)。

TSUM TSUM 派對商店。（台灣華特迪士尼提供）

結合迪士尼、皮克斯和盧卡斯影業卡通人物不僅成為大小朋友最愛，堆疊造型更能玩出不同的趣味！2018年初始，浪漫情人節、農曆過年，來台北101水舞廣場，全台首次超大型戶外「TSUM TSUM派對嘉年華」登場！結合遊戲以及體驗兩大主軸，獨家闖關遊戲以及豐富個性DIY體驗，超大型擂臺手遊挑戰意志力、賓果連線秀投籃技術、露天冰宮體驗滑冰趣、還有堆疊巨型巧克力屋拍照打卡，及各式限量超萌商品等，讓大家親身感受TSUM TSUM超萌魅力！

TSUM TSUM 派對庭院。（台灣華特迪士尼提供）

●超可愛『TSUM TSUM派對嘉年華』打卡趣

台北101自去年的「歐洲風味嘉年華、德國啤酒節」深受國內外民眾喜愛，全球首創的「迪士尼冰雪奇緣嘉年華」一開展即創造史無前例的艾莎、雪寶風潮，與粉絲一路歡樂跨越2018年。

TSUM TSUM對戰擂台。（台灣華特迪士尼提供）

緊接著在國內外旅客最高峰的農曆新年、西洋情人節，台北101再度與迪士尼、野獸國攜手合作，打造超可愛『TSUM TSUM派對嘉年華』甜蜜打卡點，活動期間更搭配台北101觀景台、台北市雙層觀光巴士推出通關護照組，讓國內、外粉絲一起來登高遊台北、玩轉Fun新年！

TSUM TSUM 派對溜冰場。（台灣華特迪士尼提供）

●獨家TSUM TSUM闖關遊戲！親朋好友來挑戰

打造全台獨家TSUM TSUM遊戲，緊張刺激「TSUM TSUM對戰擂台」、巨型童趣「TSUM TSUM 玩轉彈珠檯」、超級吸睛「TSUM TSUM 派對蛋糕」、以及技術與運氣並重的「TSUM TSUM賓果連線」，粉絲除了可以與親朋好友們一起體驗TSUM TSUM超萌的無比魅力，還有機會將豐富周邊獎品帶回家，嗨森萌翻FUN新年！

TSUM TSUM賓果連線。（台灣華特迪士尼提供）

●巨型TSUM TSUM夢幻場景x個性DIY體驗

經典討喜的迪士尼TSUM TSUM角色都在「TSUM TSUM派對嘉年華」與大家相見歡！入口處的「TSUM TSUM 派對庭院」有全台第一次曝光的TSUM TSUM巨型氣球迎接著粉絲來到，豎立於派對廣場中心點的五米高超巨型「TSUM TSUM 巧克力屋」也是拍照打卡必踩點！

TSUM TSUM派對廣場。（台灣華特迪士尼提供）

場內更有著一系列個性DIY體驗活動，舉凡「TSUM TSUM 客製商店」所提供的限定萌趣手拿包，粉絲可選擇自己喜歡TSUM TSUM角色布章組合、超吸睛拍照必備品「TSUM TSUM 造型氣球」、個性十足的「TSUM TSUM 皮飾小舖」、以及可愛又實用的「TSUM TSUM填充頸枕」，全都是粉絲不能錯過的超夯DIY體驗。

TSUM TSUM 皮飾小舖。（台灣華特迪士尼提供）

●超萌TSUM TSUM周邊商品！融化你的心

「TSUM TSUM 派對商店」集合了全台最完整TSUM TSUM周邊商品，本次更搶先全台、首發推出「TSUM TSUM立體製冰盒」，讓粉絲享受冰涼飲料還能看見超萌TSUM TSUM在杯中不停的轉來轉去超紓壓，現場同時主打以等比例縮小的「夢-精選(D-Select)『TSUM TSUM 巧克力屋』收藏雕像」，讓廣場中央的超巨型TSUM TSUM巧克力屋成為家中珍貴收藏不是夢想。

TSUM TSUM超軟Q抱枕_主打商品。（台灣華特迪士尼提供）

而詢問度爆表的超級柔軟觸感「TSUM TSUM超軟Q抱枕」也一次到齊，萌度爆表的程度絕對讓粉絲爭先入手；還有「TSUM TSUM系列服飾」，從長袖到短袖一應俱全，讓大家冬季暖暖，初春甜美率性；因應農曆新年來到，春節期間更將於「TSUM TSUM服務中心」特別推出「TSUM TSUM超萌春聯」，讓你轉運開心一整年。

TSUM TSUM 超萌春聯（左上）、TSUM TSUM 超萌春聯_春節期間限（右上）、TSUM TSUM立體製冰盒（左下）、TSUM TSUM系列服飾情境（右下）。（台灣華特迪士尼提供）

●通關護照組限量開賣！搭觀光巴士遊玩更有fu

本次「TSUM TSUM派對嘉年華」推出全台獨家限定通關護照組，除了內含獨家TSUM TSUM派對個性時尚包乙個，每本通關護照內含活動體驗券10張，可體驗派對嘉年華闖關遊戲和DIY活動。「TSUM TSUM派對嘉年華」限定通關護照組將於1月８日正式開賣，每組建議售價500元，數量有限、售完為止。民眾可於野獸國忠孝門市、台北101購物中心一樓水舞廣場售票服務櫃檯、及博客來售票等處購買。

TSUM TSUM 玩轉彈珠檯。（台灣華特迪士尼提供）

「觀光巴士+通關護照組」也將於1月８日正式開賣，內含TSUM TSUM派對嘉年華通關護照組 + 雙層巴士單日票，原價1,200元，74折優惠888元，詳洽臺北市雙層觀光巴士官網。外籍旅客限定之「觀景台+通關護照組」原價1,100元，優惠999元，將於1月25日正式開賣，民眾可於台北101購物中心1F水舞廣場出入口販售處、5F觀景台售票櫃檯購買。

「TSUM TSUM派對嘉年華」預售開跑，左起野獸國股份有限公司副總經理 李昇峰，台灣華特迪士尼公司行銷總監 吳育達，台北101商場事業處營運長 朱麗文，臺北市雙層觀光巴士執行長 徐浩源。（台灣華特迪士尼提供）

TSUM TSUM派對嘉年華

開放時間：

周一~周四 13:00-21:30

周五及國定假日前夕 13:00-22:00

週六 12:00-22:00

周日 12:00-21:30

其他特殊節慶以及春節營業時間調整，將以台北市政府公布的訊息為主。

地點：台北101水舞廣場

(中時電子報)