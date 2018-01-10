全台急凍！清晨淡水8.1度！中部體感恐剩3度、各地午前仍會降雨

2018年01月10日 05:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

寒流發威！今、明（10日、11日）兩天受寒流影響，各地氣溫明顯偏低！今日清晨最低溫出現在淡水的8.1度。氣象局今早也針對雲林縣以北等19縣市發布低特報，今日台南以北、東北部低溫將下探9至10度，中部體感溫度甚至下探3度。雖說從昨晚起，雨勢稍緩，然天氣仍不穩定，各地今天中午以前還是有降雨的機率。氣象局今早也針對台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市發布大雨特報。

氣象局今（10日）早也針對雲林縣以北等19縣市發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）

冷颼颼！外出需保暖！今、明兩天寒流侵台，氣溫直直落！天氣風險公司表示，台中以北的西北部沿海區域，不少地方都會跌破10度以下從今日到週五（12日）的輻射冷卻，清晨低溫跌破10度，到只有7、8度的機會非常高，中部地區，體感溫度也恐剩下3度。

從今天開始，各地將轉為乾冷天氣，然天氣仍然不穩定，今日台灣西半部、東北部地區及澎湖為短暫雨後多雲，東部及東南部地區有局部短暫雨，金門及馬祖為多雲到晴。此外，據天氣風險公司表示，今日中部高山上也有不少地方符合降雪的條件。

受東北風影響，今日台灣東北部海面、台灣東南部海面及臺灣海峽平均風力6至7級，最大陣風9級；台灣北部海面（含釣魚台海面）平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質品，今日日寒流南下，挾帶境外污染物影響空氣品質，馬祖、金門、澎湖及北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區為「普通」等級，花東為「良好」等級。

(中時電子報)