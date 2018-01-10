立院徹夜修《勞基法》 進度看這邊

2018年01月10日 06:38 中時 朱真楷 、 郭吉銓

立法院外架設層層鐵絲拒馬。(朱真楷攝)

立法院臨時會處理《勞基法》修正草案，截至今天清晨六點為止，有五個修正草案完成二讀，但因徹夜不斷電，出席的90多位立委，有將近半數呈現睡著的姿勢。(朱真楷攝)

立法院召開臨時會處理《勞基法》修法，進行到第34條關鍵條文，審議過程中有不少立委在底下睡成一片，等到要投票時再「起床」按投票紐，氣得國民黨立委許毓仁在發言時痛批「我們立委在睡夢中修《勞基法》，這是何等諷刺」。(郭吉銓攝）

《勞基法》第三十四條修正草案進行表決時，國民黨團舉標語集體站在議場主席台前高喊反對修惡《勞基法》。（郭吉銓攝）

國民黨立委李彥秀(左)疲倦的打哈欠。(郭吉銓攝)

國民黨立委蔣萬安略顯疲態。(郭吉銓攝)

立法院漏夜審勞基法，朝野立委抵抗不了濃濃睡意，在底下睡成一團。(郭吉銓攝）

立法院漏夜審勞基法，朝野立委抵抗不了濃濃睡意，在底下睡成一團。(郭吉銓攝）

立法院漏夜審勞基法，朝野立委抵抗不了濃濃睡意，在底下睡成一團。(郭吉銓攝）

立法院漏夜審勞基法，朝野立委抵抗不了濃濃睡意，在底下睡成一團。(郭吉銓攝）

立法院臨時會從昨天起，針對《勞基法》修法展開徹夜不斷電審議。截至今天清晨6點為止，已確定通過二讀的條文總計有5條，包括第24條的「加班費改為核實計算」、第32條的「每月加班時數上限從46小時上修至54小時」、第32條之1的「加班換補休法制化」、第34條的「輪班間隔從11小時縮短為8小時」，及第37條的「鬆綁七休一，勞工最長可連續上班12天」。

目前立法院臨時會仍持續進行中，目前進度是已推進到《勞基法》第38條修正草案的審議。由於每條修法，國民黨幾乎都採取全員上台發言的策略，每人至少都發言3分鐘，若扣除突發狀況，每條草案從宣讀到通過二讀，大約都需要1.5小時。因此，昨天下午至今天清晨6點，《勞基法》修正草案僅有5個條文完成二讀。

目前完成二讀的條文，大致如下。

《勞基法》第24條部分，已通過二讀的草案內容為修正去年「一例一休」的工時計算方式，將休息日上班做1給4，做5給8，改成做1算1的核實計算方式。

《勞基法》第32條部分，已通過二讀的草案內容為提高每月加班時數上限，從每個月最高46小時，上修至最高54小時，每3個月不得超過138小時。

《勞基法》第32之1條部分，已通過二讀的草案內容是將「加班換補休」法制化，亦即勞工加班後可選擇補休，而補休時數則是依加班時數計算，補休結算期限則由勞雇雙方協商。假若補休期限屆滿或契約終止仍未完成補休，應依延長工作時間或休息日工作當日的工資計算標準發給工資。

《勞基法》第34條部分，已通過二讀的草案內容是只要雇主經工會同意，或是經勞資會議同意後，就能將勞工的輪班間隔時間，從11小時縮短為8小時。

《勞基法》第37條部分，通過二讀的草案內容為明訂勞工每週一天的例假，只要經勞資雙方協商或工會同意，就可以加班，不受「七休一」限制，最長能連上12天班。

(中時)