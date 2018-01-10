《時來運轉》灰狼戰雷霆 3巨頭打3巨頭

灰狼隊威金斯。(美聯社)

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時來運轉-灰狼vs雷霆

擺脫了十一月單月4勝9負的窘況，十二月份的奧克拉荷馬雷霆取得了12勝5負的戰績，也因為如同「雲霄飛車」的戰績曲線圖，讓雷霆從開季低迷一下子擠到了西區第五名的席次。但是我們都知道，開季前的雷霆是從溜馬及尼克兩隊手上，挖來了當家球星而組成了三巨頭的球隊，因此只能進入季後賽的席次相信絕對不是雷霆球迷能夠滿意的結果。至於雷廷本季能否以西區前段班的席次作為收尾，就看上屆MVP「忍者龜」威斯布魯克（Russell Westbrook）能否帶領球隊看到「三巨頭」穩定合體的美好未來。

歷經了「舊狼王」的離去，再加上經過了多年的補強，本季的明尼蘇達灰狼隊確實是讓所有「北大荒」的球迷們看到了昔日的榮景。本季灰狼陣中的兩屆新人王唐斯（Karl-Anthony Towns）及威金斯（Andrew Wiggins）除了球季更加純熟之外，帶槍投靠的巴特勒（Jimmy Butler）讓灰狼增添了更多的進攻武器，而這也是灰狼本季能屢屢克敵制勝的主因。因此，有著新生代「三巨頭」的灰狼能否在本季找回03-04球季打進西區冠軍賽的榮景，將會是「北大荒」球迷本季所最期待的事情。

雷霆vs灰狼

本場比賽可以說是中生代的「三巨頭」前往新生代「三巨頭」家中踢館，而這場比賽可以說是西區的四五名之爭，獲勝的一方將會持續有著季後賽主場優勢的獎勵，因此我們可以相信雙方會是一場「龍爭虎鬥」的局面。而在這樣勢均力敵的爭鬥下，我認為這場比賽的勝負將會取決於主場優勢的加持，因此本場比賽看好地主灰狼獲勝是無庸置疑的。

※本場推薦：灰狼讓分過盤

(中時電子報)

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