美眾院通過《台灣旅行法》 敦促台美高層互訪

2018年01月10日 07:37 中時電子報 江靜玲 、 陳定瑜 中時駐美特派員

(08:30更新內文)美國聯邦眾議院今無異議通過具有法律拘束力的《台灣旅行法》（HR535），明確指出美國政府應鼓勵美台在各層面進行訪問。這讓台美高層互訪成為可能。

此外，一項指示美國國務卿發展策略，協助台灣在世界衛生組織取得觀察員身分的法案( HR3320) 9日也在眾議院無異議通過。

《台灣旅行法》於去年1月13日由眾議員夏波、薛爾曼，和外交委員會主席羅伊斯共同提出，共有80位國會議員共同連署。

法案中提到，美國國會認為「自從台灣關係法制定後，由於美國自身對於台灣高層訪美的自我設限，台灣與美國始終缺乏有效的溝通，顯著阻礙了台美關係的發展。」因此「美國政策理應當促進美國與台灣之間所有層級的互訪。」

美國在和中華民國斷交後，台灣的正、副總統、行政院長、外長和國防部長迄今無法到華府訪問；而美國高層官員訪台也受到許多限制，多以商務、教育部門交流為主。

眾議院進行《台灣旅行法》辯論時，眾議院外交事務委員會主席羅伊斯議員表示：「我們應該歡迎台灣高層官員來訪。台灣值得更多美國的關注。我們必須與我們的盟友—台灣建立更強韌的連結。」

這項法案要成為法律，還需要參院通過，並由總統簽字後才能生效。

參議員魯比歐、布朗、殷霍夫、梅南德茲、賈德納以及彼德斯在2017年的5月4日提出參議院版的《台灣旅行法》。目前共有7位參議員連署。

推動這項法案的台灣人公共事務會（FAPA）會長陳正義表示，《台灣旅行法》在眾院無異議通過是一項重大的里程碑；接下來FAPA將會向參議院倡議，盡全力確保《台灣旅行法》盡快在參議院通過。

(中時電子報)