1月10日三大報頭版要聞

2018年01月10日 07:44 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.台北市萬華分局員警張景義，5年前將偷竊、拒捕且開車在西門町衝撞的黎姓男子擊斃，台北地檢署3度偵查後，依業務過失致死罪嫌起訴張景義。全案歷經5年官司纏訟，張景義出庭近30次，台北地院昨認定，黎男駕車疾駛恐造成行人危害，張有使用警槍的急迫性，且開槍沒有逾越必要程度，判決無罪，全案可上訴。

‧立法院昨挑燈夜戰二讀《勞基法》修正草案，民進黨以人數優勢表決通過部分條文，包括「休息日加班費核實計算」、「每月加班上限提高至54小時，每3個月不得超過138小時」，並將「加班換補休」入法。

‧南北韓戲劇性破冰！雙方9日舉行高層會談。朝方同意派遣「高級別」代表團、選手團、啦啦隊等參加平昌冬奧。韓方還提議舉行離散家屬團聚活動，另外，會談同意開展多領域交流機制，其中包括舉行軍事會談，緩解邊界緊張局勢，以及就奧運會舉辦工作級別會談，兩韓並就重啟軍事熱線達成協議，是這次會談的最大突破。

‧台北市長柯文哲小內閣人事再傳異動，觀傳局長簡余晏8日突向市長柯文哲口頭請辭。簡余晏表示，她想休息一下，因此請辭。柯文哲9日說，簡余晏以「太累」為由，口頭請辭，他慰留說「太累，那就先放假1個月再來吧！」，已請副市長陳景峻持續慰留，並強調，台北燈節即將舉辦，「這就是不能跑人的理由。」

◎旺報

‧時隔758天，南北韓9日在邊界板門店「和平之家」重啟高層會談，也是文在寅政府成立以來首次兩韓會談；大陸外交部9日表示，作為朝鮮半島近鄰，中方歡迎並支持朝韓雙方近來就緩和相互關係採取的積極舉動。大陸國關學者受訪解讀，會談也是美國透過南韓在與北韓間接對話，北韓也會希望南韓向美方傳話，至於中國除了推進「雙暫停」常態化，重啟六方會談應是中方未來嘗試的目標。

‧兩韓恢復中斷兩年多的對話，但美國國務卿提勒森仍表示不排除以軍事手段解決朝核危機。針對日前有專家撰文稱，若美國對北韓動武，北京可能趁機攻台，前美國在台協會理事主席卜睿哲美東時間8日表明不認同這種看法；華府智庫布魯金斯學會外交政策研究主任歐漢龍（Michael O’Hanlon）也說，北京沒有理由冒這種風險。

‧美國國務院8日對中國大陸片面決定啟用M503北上四航線再度表達關切，重申美方反對任何一方改變兩岸現狀，蔡英文總統9日也再次表達大陸破壞現狀，期待國際社會理解台灣的目標，並支持兩岸儘快展開協商，不過國際民航組織ICAO表明不願涉入。

‧針對美國總統川普即將進一步放寬對外軍售一事，大陸知名軍事專家王雲飛9日受訪時指出，美國在接下來的對台軍售裡，可能將與台灣密切討論潛艦技術轉移的問題，但不可能對台出售F-35戰機，大陸對此也會加以反制。而美國進一步放寬軍售確實會蠶食他國已占軍火市場，但因客群不同，中國對外軍售出口，短期內暫時不會受到影響。

◎工商時報

‧國泰金控重新拿回失去長達9年的金控獲利王寶座。國泰金昨（9）日公告，2017年國泰金控自結稅後獲利達567.7億元，較前年成長18％，獲利總金額穩居各金控第一名，每股稅後盈餘（EPS）則為4.48元。

‧統計2017年上市櫃權證總成交值8,109.22億元，年增率高達46.36％，更勝台股全年成交值的年增幅40.11％，各大券商看好新金融商品多元發展有助市場健康，金管會主委顧立雄昨（9）日承諾，將與財政部溝通，討論減輕權證避險操作稅負，以鼓勵市場發展。

‧自去（2017）年當沖降稅上路後，台股交易動能快速增溫，單季成交值超過1億元大戶、中實戶高達1.18萬人，連2季突破萬人，再度刷新2011年第4季以來最高紀錄，全年成交量周轉率衝上83.79％，單日成交張數不足500張個股更明顯減少。

‧英特爾執行長科再奇（Brian Krzanich）在美國消費性電子展（CES）開幕演說中表示，數據正推動社會與經濟層面的改變，而這種規模的改變，一個世紀只會出現一、兩次。現今數據不僅隨處可見，也是推動未來創新背後的動力。

(中時電子報)