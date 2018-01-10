淡水今晨8.1℃ 平地逾8成測站創入冬新低溫

2018年01月10日 07:51 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

首波寒流發威，急凍全台。今日清晨淡水出現平地最低溫8.1℃，不但是入冬最低的溫度，氣象局西半部測站幾乎再創入冬後新低、東半部測站也全數破低溫紀錄，刷新台灣本島平地共有17處測站低溫數字。氣象局提醒，明後天還可能再更冷！

寒流發威，合歡山在一夜之間變為銀白世界，吸引不少民眾登山賞雪。（讀者提供）

氣象局指出，今日持續受到寒流的影響，清晨台南以北、東北部低溫普遍都在10℃左右，最低溫為淡水的8.1℃，為今年入冬以來新低，其他地區低溫11到13℃；西半部測站除梧棲、新屋部分測站之外，逾8成測站再創入冬後新低溫紀錄。

溼涼多日，今起西半部及宜蘭等地雨勢趨緩、轉為乾冷，但氣象局表示，白天氣溫仍偏低，北部、東半部最高溫15到17℃，中南部最高也只有17、18℃；且會愈晚愈冷，今晚至明晨台南以北及宜蘭還是有機會出現10℃以下低溫，中部體感溫度甚至下探3度，預計花東縱谷的最低溫也在10℃左右，而花東地區依舊會有局部短暫雨。

此外，合歡山昨(9)日也迎來2018年第1場雪、部分路段積雪逾5公分，合歡山自昆陽段至合歡山遊客中心都積雪深厚，武嶺下方道路路面已結冰，讓在山區等候賞雪的民眾雀躍不已。昨日晚間6時起至今日上午7時實施道路預警性封閉，今日將視天候及路況，再決定開放通行或限掛雪鏈車輛通行。

(中時電子報)