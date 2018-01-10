墾丁酒店傳倒閉 陸客成替死鬼

墾丁泊逸渡假酒店宣告歇業。（資料照）

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中時電子報

日前位在屏東車城的墾丁泊逸渡假酒店驚傳倒閉，業者坦言，陸客銳減加上上一例一休，是壓垮飯店最後一根稻草。但住商不動產企研室主任徐佳馨認為，過去幾年，許多業者為陸客大舉蓋飯店、買酒店，這種不問市場，只拚供給，從蛋塔店、旅館業，再到現在的夾娃娃機店，不都是如此？只想炒短線，就想要成就萬年基業，緣木求魚而已。成本增加，客人不來，不過是掩飾自己經營能力不佳的遮羞布罷了。徐佳馨坦言「陸客只是替死鬼」。

墾丁泊逸渡假酒店驚傳倒閉，業者坦言，陸客銳減碰上一例一休，是壓垮飯店最後一根稻草。因應一例一休，酒店業者每月需增加近40萬的開銷雇用計時人員，才能應付飯店24小時服務；但儘管投入大量人力成本，來客數仍沒有起色，導致酒店虧損數字攀升，不但無法如期發放薪水，也只好對外宣布歇業。

徐佳馨在《NOWnews今日新聞》論壇中提到，交通部統計2003-2016年來台旅遊人次，以「觀光」為目的呈現連14年正成長，所以陸客不來，人數不減反增，住房率卻不增反減，主因是旅館民宿在2006年暴增外，非法旅館與日租套房也瓜分旅館市場。

過去，許多業者為賺陸客財，蓋飯店、買酒店。不問市場，只拚供給，搶一窩蜂的現象，從蛋塔店，到旅館業，以及現在進行式的夾娃娃機店，不都是如此？徐佳馨認為事業若只是一窩蜂，不回歸本質，用心經營，做出市場區隔，只想著炒短線，想要成就萬年基業，緣木求魚而已。因此，成本增加，客人不來，不過是掩飾自己經營能力不佳的遮羞布罷了，「陸客只是替死鬼」。

(中時電子報)

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