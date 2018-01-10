百億公主婚變原因曝光　老公家暴上酒店還要19億分手費

2018年01月10日 08:47 中時電子報 孫曜樟

王文洋女兒王思涵街頭擁婚攝林俊龍驚傳婚變，但她與老公黃健維分手真正原因卻是諱莫如深，鏡周刊爆料王、黃婚變的真正原因是「擁百億身價的王思涵遭黃健維家暴」，且兩人在談判離婚條件時，黃健維還曾一度要求15億現金加一幢4億豪宅，並單獨擁有兒子監護權。

據鏡周刊報導，經營之神王永慶孫女、王文洋之女王思涵身價高達200億元，因母親陳靜文過逝時心情哀傷，黃健維常陪伴左右走過低潮期而與黃健維結婚，但逾2年她與婚攝林俊龍街頭相擁照片曝光後，兩人婚變消息正式浮上檯面，造成王、黃兩人離婚的原因則是因為黃健維在婚前就曾家暴王思涵。

週刊爆料王思涵與丈夫黃健維鬧離婚，黃健維也透過委託律師事務所發出聲明證實(恆昇法律律師事務所提供)

結婚後王思涵對於老公黃健維則是有求必應，以讓他在外有面子，家中更是常放著許多現金，方便黃健維取用，同時她也出資3000多萬給老公創業，並在老公說創業壓力大買跑車給他，另在他生日時也送上90萬元重機，甚至去學做菜下廚煮飯，為的就是維持一個完整的家。

不過，王思涵的用心黃健維似乎不領情，在2016年王生下兒子後，不僅沒有改善反而陷入更深的分歧，黃健維還以壓力太大說要上酒店喝酒舒壓，王思涵最後也是答應，但黃卻曾誇張的一個月去8次，和酒店妹互傳曖昧訊息，王忍無可忍賣問，卻換來黃的咆哮和家暴。

去年8月黃健維搬離兩人愛巢後，王文洋才得知女兒遭遇，遂出面和黃家商討離婚事宜，在協議離婚過程黃健維開出嚴刻和解條件，要求王家要付15億現金、一幢4億「吾疆豪宅」和單獨的兒子監護權，但遭王思涵拒絕，雙方律師遂再協商至11月，條件改為2億現金和兒子共同監護權。但在王思涵與林俊龍相擁照在媒體曝光後，所談妥條件就結束，離婚協議破局。

黃健維則在王思涵與林俊龍街頭熊抱照曝光後委請律師發出聲明，黃維健委託律師事務所發聲明，證實因攝影師介入，已和王思涵分居且完全見不到兩人的兒子。

黃維健在聲明稿中指出，對於婚姻遭第三者介入，感到錯愕痛心，之前隱忍，是顧念王思涵為人母的名譽、隱私及雙方多年情誼，但在爆出兩人已分居的傳言後，為免流言混淆視聽，才不得不發聲明，並期盼王思涵能以家庭為重，讓他能和孩子見面相處。

(中時電子報)