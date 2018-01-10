王炳忠扯入共諜案 王爸宮廟連5天發爐

2018年01月10日 08:47 中時電子報 張達智

影》王炳忠遭搜索 父開宮廟傳「被帶走」

檢調追加起訴共諜周泓旭，查出他涉嫌吸收王炳忠等新黨青年軍，發展組織。王炳忠與父親王進步在去年12月19日遭檢調同步搜索約談。王進步在板橋開設宮廟，王炳忠也篤信宮內的南鯤鯓王爺，王進步爆料，兒子出事那幾天，宮內王爺的香爐連續5天發爐，還發生立筊。

檢調去年12月19日大動作搜索約談王炳忠、侯漢廷、林明正及陳斯俊等新黨青年軍，因王炳忠拒絕開門並開直播讓整個搜索行動曝光，引發軒然大波。

檢調根據周泓旭被查扣的隨身硬碟上還原資料，懷疑周接受國台辦指示，拉攏新黨成員王炳忠、侯漢廷等人，以資助方式，協助運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」機會，周並藉此發展組織，取得5名軍人資料，涉嫌違反國安法。繼去年7月依《國安法》發展組織未遂罪起訴共諜周泓旭，台北地檢署1月02日再追加起訴，併案高院審理。

據《壹週刊》報導，檢調查扣王炳忠的手札後發現，王一有重要事情，就會向父親王進步在板橋玉旨代天堂供奉的南鯤鯓王爺跪拜請示；「政黨局今年500萬，下修350萬」這件事，王炳忠就擲筊4次。

王進步透露，去年12月19日被檢調約談前後，宮內王爺的香爐連續5天發爐，而且其他信眾問事擲筊時，還發生立筊。當時他直覺有事，但因為太忙了，沒有時間請示王爺。

王進步還說，王炳忠小時無師自通唸佛經，很擔心兒子去當和尚，後來發現兒子愛吃肉，不可能當和尚才放心。

(中時電子報)