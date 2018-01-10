尾牙不一樣！南美烤肉暢飲啤酒、景觀餐廳看魔術嘗美味

2018年01月10日 08:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！迎接2018年，在過一個多月，就要迎接農曆「狗」年了！尾牙、春酒是老闆犒賞一年來辛苦員工的同歡會！員工齊坐一堂，嘗美味料理、看表演、抽獎讓公司更團結一心！

然而尾牙也可來點不一樣！吃膩傳統中式和菜嗎？有精釀啤酒餐廳推出有南美異國fu的烤豬、古巴三明治，在熱情森巴舞曲、搭配美味啤酒，員工老闆暢開懷；尾牙除嘗美味料理外，餐廳選擇也很重要！在新北第一高樓上欣賞美麗夜欣賞魔術師帶來的精彩表演、聆聽爵士、藍調金曲，美景、美味、美酒！累積滿滿的元氣迎向新的挑展！

●東區精釀啤酒餐廳嘗美味！哥倫比亞式慢火烤豬異國fu

位居台北東區216巷戰區的ABV Bar & Kitchen精釀啤酒餐廳，針對尾牙/春酒/聚餐，推出很特別的哥倫比亞式慢火烤豬，一支將近4.5公斤的豬，先將豬皮底下所有豬肉挖空，調味料理後，搭配薑黃青豆與米飯等香料炒製，再將豬肉、香噴噴的米飯混合塞回豬皮，慢火窯烤至外皮酥脆，一道需花費6個小時慢火烤製，分量足夠供應30人以上的料理，絕對是尾牙/春酒桌上最吸睛的特色佳餚。

ABV Bar & Kitchen 加勒比海店，囊括了所有加勒比海周邊國家的在地國民美食，如古巴三明治、牙買加酥炸玉米餅、聖費南多酥炸鮮蝦、圭亞那燉羊肉、sancocho燉雞肉丸、波多黎各香蕉千層麵、多明尼加椰香花枝、哥倫比亞玉米塔瑪粽，等多種美味料理。品嚐加勒比海的美味料理，如同置身在美食聯合國，讓尾牙/春酒聚餐多了另一種料理選擇。

為因應現在很多企業以部門自行聚餐微型尾牙的趨勢，ABV Bar & Kitchen 座位的彈性空間可容納60~80人，投影機、麥克風、音響設備一應俱全，同時又打破傳統吃中式桌菜的一貫方式，可以以桌為單位聚餐，也可以變換為料理吧檯，自行夾菜的方式。在尾牙/春酒的市場裡，以這樣的料理讓部門員工更能感受到企業的用心挑選，用美味來拉近員工彼此間的距離。

位於新北第一高樓49樓的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，被媒體譽為新北最美景觀餐廳。（圖取自「Asia 49亞洲料理及酒廊官網）

●新北景觀餐廳賞美景！看魔術聽歌嘗美味

位於新北第一高樓49樓的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，被媒體譽為新北最美景觀餐廳，網友則大推該廳是『美食、美景一次滿足』！為強化顧客滿意度，新年伊始，Asia 49特於1月10日至3月底(2/15除夕例外)，每週三、四晚間7:30pm至9:30pm，全新推出「魔力之夜」，週三是魔術之夜、週四則為金曲之夜，邀請二位新生代優秀的表演者擔綱演出，平添美好愉悅的用餐享受！欣賞表演，無須額外收費

Hank大學時加入魔術社，讓他從此著迷於魔術的奇幻莫測。藉著自學和觀摩，Hank不斷致力於技藝的提升，更以研發創作為職志，近年來積極參與海外各地的魔術博覽會，與先進、同好請益切磋，足跡遍及英、美、荷、日、韓…等地。他所擅長的近距離魔術，是利用硬幣、撲克牌等小物件，沿桌表演，較一般舞台魔術，難度更高。手法精湛的Hank，外型酷似金曲歌王林俊傑，而被冠上『型男魔術師』的稱謂，將在上述期間的每週三7:30pm，帶來令人耳目一新的表演。

擁有慵懶細緻嗓音的陳虹竹，擅長爵士、藍調曲風的經典英文歌曲，早在2009年，就已獲得『台北國際重唱藝術節最佳主唱』的榮銜，她也是2016年台大音韻獎社會組的冠軍得主，歌聲感染力十足！現在的她，不但已晉升為各大音樂比賽的評審，同時也活躍於台北市各藝文展演場地，積極與不同風格的音樂人合作，盡情展現天賦也儲備更豐沛的能量。被譽為金韻冠軍歌姬的陳虹竹，將與另二位樂手，在上述期間的每週四(除夕例外)7:30pm演出。

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(中時電子報)