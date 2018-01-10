勞基法三讀 放寬七休一、輪班間隔縮短

2018年01月10日 08:57 中時 鄭舲 、 姚志平 、中天新聞／ 卓宜姿 、中時電子報／ 李函縈 、中天新聞／、中時電子報／

院長蘇嘉全敲槌確定後，立法院三讀通過勞基法部分條文修正草案。（姚志平攝）

歷經徹夜不斷電審查，爭議多時的《勞基法》修正案今天上午在立法院臨時會三讀通過，修法重點包括「鬆綁七休一，勞工最長可連續上班12天」、「輪班間隔從11小時縮短為8小時」、「每月加班時數上限從46小時上修至54小時」、「加班費核實計算」等，新修正條文自今年3月1日施行。

【勞基法修正案三讀通過，國民黨立委立院外召開記者會】

《勞基法》修法從昨日上午11時進入審查程序後，歷經21小時不間斷審查，期間國民黨立委輪番上台發言，表達反對勞基法修惡立場，不過最後經表決，全數條文都靠著民進黨團人數優勢通過民進黨團版本。

修法重點包括鬆綁「七休一」，明訂勞工每週一天的例假，只要經勞資雙方協商或工會同意，就可以加班，不受「七休一」限制，最長能連上12天班。在備受關注的輪班間隔部分，未來只要雇主經工會同意，或是經勞資會議同意後，就能將勞工的輪班間隔時間，從11小時縮短為8小時。

同時，三讀條文修正去年「一例一休」的工時計算方式，將休息日上班做1給4，做5給8，改成做1算1的核實計算方式。每月加班時數上限部分，從每個月最高46小時，上修至最高54小時，每3個月不得超過138小時。

修法並將「加班換補休」法制化，亦即勞工加班後可選擇補休，而補休時數則是依加班時數計算，補休結算期限則由勞雇雙方協商。若補休期限屆滿或契約終止仍未完成補休，應依延長工作時間或休息日工作當日的工資計算標準發給工資。

另外，修法也明定，特休假於年度終結未休完，經勞資協商後可遞延一年，下一年度或契約終結前仍未休完，雇主應發給工資。

朝野黨團在法案三讀後都集結議場中央，國民黨團高喊「勞權已死、民主之恥」，批評執政黨號稱與勞工站在一起，依靠勞工取得政權，今日卻通過這樣的勞基法。民進黨團則表示，勞基法修正後，可以達到「安全彈性、勞資雙贏」的目的。

(中時)