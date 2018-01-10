低溫來襲分局長街頭送暖 基層員警溫暖在心

低溫來襲！第六分局長陳武康特溫馨送暖包，讓基層員警溫暖在心頭！（陳世宗翻攝）

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中時

天氣冷颼颼，警政署特別函文各級主官(管)及督勤人員應主動關懷同仁身體健康，提醒各外勤同仁應加強防寒措施，並關心同仁執勤安全！台中市政府警察局長楊源明特提醒各外勤單位應落實關懷同仁執勤禦寒措施。

第六分局長陳武康為體恤基層同仁在寒冬中執勤辛勞，特地購置「暖暖包」發送給外勤員警，讓他們在執行治安維護或交通疏導工作時，能感受到暖暖的心意。同仁也感受到長官的貼心紛紛表示，雖然這只是個貼心小物，卻讓他們「身體暖暖的，心也暖暖的！」

警方指出，近日入冬後首波寒流南下，全台到處都是冷颼颼，但是第六警分局很多基層同仁口袋裡都有1個暖暖包，原來是分局長陳武康為體恤同仁特別購買1000個暖暖包，提供給在外巡邏維護治安或在路口指揮交通辛勞的同仁們使用，讓他們感受到暖暖的關懷。

陳武康表示，警察工作是24小時不間斷的，局長相當重視員警保暖問題，也要求各單位主官(管)也要主動關懷有心血管疾病(史)同仁，提醒按時服用藥物及加強保暖措施，並依轄區特性、治安及交通狀況，衡酌低溫程度，妥適調配勤務方式。

警方指出，加上近日嚴格執行取締酒後駕車勤務，警方常在外執行路檢、取締酒後駕車勤務，維護用路人安全，當冷冽寒風呼嘯吹過，同仁往往一陣「皮皮剉」。有了這暖暖包，同仁當天冷時將它放在手中搓揉一下，馬上「身體暖暖的，心也暖暖的！」也是一種小確幸！

(中時)

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