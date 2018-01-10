先火災後大水 南加州洪災肆虐釀13死

據美國洛杉磯時報（LA Times）報導，從去年年底至今、運勢可說是「屋漏偏逢連夜雨」的加州，在遭遇了大範圍的野火肆虐後，如今又傳出靠近聖塔芭芭拉（Santa Barbara）一帶，因暴雨造成洪水與土石流，釀成當地的道路、橋樑和居民財產受損。最新訊息指出，目前已有13人死亡、25人輕重傷，當地消防局也派出大量人力，並透過陸空兩路展開搜救，大洛杉磯地區甚至有部份區域淹水深達10公分。州長布朗（Jerry Brown）也表示，「政府將持續進行搜救任務，請民眾莫要恐慌。」
似乎受到氣候變遷影響，加州去年可說是多災多難。先是北部灣區和大片葡萄園，遭到猛烈野火侵襲；緊接著換南部區域，因為長時間的乾旱與高溫，也發生一發不可收拾的森林大火，讓整個加州居民飽受空汙和火災的威脅。該有雨時不下雨、一下雨時發大水，專家警告，擁有龐大人口和通勤需求的加州，如再不改善空汙和環境破壞的問題，未來恐將輪替於水火之中。
This is not a river. This is the 101 freeway in my neighborhood right now. Montecito needs your love and support. pic.twitter.com/jRNCBrp4b5— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 2018年1月9日
#CAstorm- A damaged home off Olive Mill Road in Montecito is shown with receding flood waters still flowing past, as SB County Sheriffs Deputies are staged to assist with rescue/recovery efforts if needed. pic.twitter.com/TLLPDiLeRy— SBCFireInfo (@EliasonMike) 2018年1月10日
聖塔芭芭拉郡發言人告訴媒體，本次大水損失最慘重的區域，集中在西北部的蒙特斯托（Montecito），一個住著歐普拉（Oprah Winfrey）、脫口秀名主持人艾倫（Ellen DeGeneres）、羅伯·勞（Rob Lowe）等影劇名人的9,000人區域。艾倫稍早也在推特貼出週邊的照片，無奈地表示，「這不是河流、這是我家旁邊的101號美國國道（101 freeway），蒙特斯托需要你的幫助！」
(中時電子報)
文章來源：At least 13 dead as heavy rains trigger flooding, mudflows and freeway closures across Southern California
文章來源：California mudslides kill 13 people and spark evacuations in areas recently ravaged by wildfires