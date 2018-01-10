先火災後大水 南加州洪災肆虐釀13死

南加州區域繼去年發生火災後，如今遭大水肆虐。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據美國洛杉磯時報（LA Times）報導，從去年年底至今、運勢可說是「屋漏偏逢連夜雨」的加州，在遭遇了大範圍的野火肆虐後，如今又傳出靠近聖塔芭芭拉（Santa Barbara）一帶，因暴雨造成洪水與土石流，釀成當地的道路、橋樑和居民財產受損。最新訊息指出，目前已有13人死亡、25人輕重傷，當地消防局也派出大量人力，並透過陸空兩路展開搜救，大洛杉磯地區甚至有部份區域淹水深達10公分。州長布朗（Jerry Brown）也表示，「政府將持續進行搜救任務，請民眾莫要恐慌。」

買春也靠爸？ 以國總理之子竟要脅友人「贊助」

似乎受到氣候變遷影響，加州去年可說是多災多難。先是北部灣區和大片葡萄園，遭到猛烈野火侵襲；緊接著換南部區域，因為長時間的乾旱與高溫，也發生一發不可收拾的森林大火，讓整個加州居民飽受空汙和火災的威脅。該有雨時不下雨、一下雨時發大水，專家警告，擁有龐大人口和通勤需求的加州，如再不改善空汙和環境破壞的問題，未來恐將輪替於水火之中。

南加州靠近聖塔芭芭拉地區面臨洪水威脅。（圖/美聯社）
住著多位名人的蒙特斯托地區，是本次大水肆虐受災最嚴重之處。（圖/美聯社）

聖塔芭芭拉郡發言人告訴媒體，本次大水損失最慘重的區域，集中在西北部的蒙特斯托（Montecito），一個住著歐普拉（Oprah Winfrey）、脫口秀名主持人艾倫（Ellen DeGeneres）、羅伯·勞（Rob Lowe）等影劇名人的9,000人區域。艾倫稍早也在推特貼出週邊的照片，無奈地表示，「這不是河流、這是我家旁邊的101號美國國道（101 freeway），蒙特斯托需要你的幫助！」

(中時電子報)

文章來源：At least 13 dead as heavy rains trigger flooding, mudflows and freeway closures across Southern California

文章來源：California mudslides kill 13 people and spark evacuations in areas recently ravaged by wildfires

更多精彩新聞請見國際頻道！
川普怒火燒 白宮前策士巴農 辭新… 朝鮮半島緊張 美刪經費釀駐日美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。