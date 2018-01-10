先火災後大水 南加州洪災肆虐釀13死

2018年01月10日 09:09 中時電子報 李靖棠

據美國洛杉磯時報（LA Times）報導，從去年年底至今、運勢可說是「屋漏偏逢連夜雨」的加州，在遭遇了大範圍的野火肆虐後，如今又傳出靠近聖塔芭芭拉（Santa Barbara）一帶，因暴雨造成洪水與土石流，釀成當地的道路、橋樑和居民財產受損。最新訊息指出，目前已有13人死亡、25人輕重傷，當地消防局也派出大量人力，並透過陸空兩路展開搜救，大洛杉磯地區甚至有部份區域淹水深達10公分。州長布朗（Jerry Brown）也表示，「政府將持續進行搜救任務，請民眾莫要恐慌。」

似乎受到氣候變遷影響，加州去年可說是多災多難。先是北部灣區和大片葡萄園，遭到猛烈野火侵襲；緊接著換南部區域，因為長時間的乾旱與高溫，也發生一發不可收拾的森林大火，讓整個加州居民飽受空汙和火災的威脅。該有雨時不下雨、一下雨時發大水，專家警告，擁有龐大人口和通勤需求的加州，如再不改善空汙和環境破壞的問題，未來恐將輪替於水火之中。

南加州靠近聖塔芭芭拉地區面臨洪水威脅。（圖/美聯社）

住著多位名人的蒙特斯托地區，是本次大水肆虐受災最嚴重之處。（圖/美聯社）

This is not a river. This is the 101 freeway in my neighborhood right now. Montecito needs your love and support. pic.twitter.com/jRNCBrp4b5 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 2018年1月9日

#CAstorm- A damaged home off Olive Mill Road in Montecito is shown with receding flood waters still flowing past, as SB County Sheriffs Deputies are staged to assist with rescue/recovery efforts if needed. pic.twitter.com/TLLPDiLeRy — SBCFireInfo (@EliasonMike) 2018年1月10日

聖塔芭芭拉郡發言人告訴媒體，本次大水損失最慘重的區域，集中在西北部的蒙特斯托（Montecito），一個住著歐普拉（Oprah Winfrey）、脫口秀名主持人艾倫（Ellen DeGeneres）、羅伯·勞（Rob Lowe）等影劇名人的9,000人區域。艾倫稍早也在推特貼出週邊的照片，無奈地表示，「這不是河流、這是我家旁邊的101號美國國道（101 freeway），蒙特斯托需要你的幫助！」

(中時電子報)