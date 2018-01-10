寒冬嘗美味、增健康！陽明山箭竹筍採筍證開放申辦

陽明山箭竹筍。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

陽明山國家公園一般管制區範圍內採摘箭竹筍，自即日起接受申請，凡淡水、三芝、石門、金山、萬里區內符合採摘箭竹筍資格的農民皆可向本市各區公所提出申請，受理期間為每年1月1日至9月30日止，有效期為兩年。每年開放兩期的採筍期：第一期自2月15日至4月15日，第二期自8月1日至9月30日。

箭竹筍富含纖維質、蛋白質、水分，以及維生素A和C，有助腸胃蠕動、促進新陳代謝，其低熱量、低脂肪的特性，是最佳養身食材之一。陽明山箭竹筍為野生自然生長，因此沒有農藥殘留的疑慮。箭竹筍從出土、成長到 30 公分高，約需一星期，現採的箭竹筍不僅新鮮，還能保有水嫩口感。除了常見的箭筍炒肉絲外，或將整支帶籜燒烤，是最能嚐到箭筍新鮮原味的吃法，箭竹筍煮雞湯，亦能品嚐出箭竹筍的清香甘甜，深受饕客們喜愛。

農業局表示，採陽明山區箭竹筍是早期附近農民的例行性工作，用以補充日常食物不足，或販賣補貼家用，其採筍已有相當久遠的歷史，目前每台斤價格約250元至350元之間，農民大多販售給當地的餐廳，或在農曆春節前後，民眾可在市區攤販買到品質優良的箭竹筍，新鮮美味只限當季。

依據「陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」規定，申請採筍人應具有農民身分，且農地位於陽明山國家公園範圍內，或設籍於本市的淡水區（水源里、樹興里）、三芝區 (興華里、店子里、圓山里)、石門區 (山溪里、乾華里)、金山區 (兩湖里、重和里)、萬里區 (磺潭里、雙興里、溪底里)等12個里，符合前述資格的農民或其配偶及年滿18歲的直系親屬，皆可申請，每戶不得超過四人。採摘地區，以國家公園內一般管制區為限，未經核准，私自竊取、收受、販售者，將觸犯相關法令，請民眾注意！

(中時電子報)

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