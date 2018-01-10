「富裕人生」由你掌控 小資族高收入不再是夢

2018年01月10日 09:13 中時電子報 綜合報導

近幾年，年輕人常自嘲「生錯年代」，一出社會就陷入低薪的泥沼，更別說在30歲前買房子，甚至存第一桶金都成為難題。其實，「理財」一直都是改變收入的重要課題，不過在理財之前要先理「能力」，以及自己的能力積累。

低薪不要怕 培養自身能力才是關鍵！

林偉賢是實踐家教育集團的董事長，也是亞洲十大企業培訓師。他表示，「能力跟經驗就是最大的複利，而複利是不斷滾動的，就如同雪球效應。」身為小資族，雖然工資所得不高，但如果善於利用理財以及培養自身能力，將有機會翻身改變薪貧的現況！

仔細回想過去，並整理自己擁有的能力，因為過去做過的任何事情都將是未來致富的關鍵！也許這些能力在過去沒有帶來財富，但對於現在或是未來卻可以提高收入。林偉賢老師說道，「把能力與經驗處理好，錢就會開始累積。」

掌握3個10%與1個70% 富裕人生就此展開

錢該如何有效運用？將所有資產分成四份，也就是投資10%、保障10%、理財知識10%以及生活70%。在10%的投資中再分成兩個概念，也就是買「基金」以及賺「股權」。基金擁有三大好處，定時、定額、分散是投資的基本原則，也最適合投資初階者；而股權賺的是倍數，要盡可能把握新創公司並買下股權賺取高額收入。

10%保障則是保險以及非工資所得，也就是保住既有財富，找機會創造非工資所得才能增加自己的保障！其中，10%的理財知識也非常重要，有正確良好的知識可以帶來創造財富的能力。

3個超重要致富關鍵！改變從自己開始

林偉賢老師強調「永遠不要找藉口」！當知道自己能力不足時，一定要去學習，因為能力不夠將無法讓錢產生更大效益。而以下這3點更是所有人都該警惕的關鍵：

1.盤點自己的能力

2.改變用錢的方式

3.補充自己不足的地方

不要小看自己，時刻敞開心胸把握機會，從今天就開始準備，如此一來就會有更好的機會與成長。林偉賢老師鼓勵大家，將「富中之富」視為終極目標，也就是經濟富足、心裡豐富，積極地往前不斷邁進，只要願意開始就可以比別人更有機會創造富足！

(中時電子報)