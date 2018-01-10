朝鮮半島緊張 美刪經費釀駐日美軍事故頻傳

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中時

《日本經濟新聞》報導，駐日美軍基地的美國軍機接連發生事故，2018年年頭沖繩已發生兩起美國海軍陸戰隊直升機迫降事故，去年底還有美軍直升機零件墜落在小學操場的事故。究其原因恐怕是美軍因削減軍費導致修護不足以及北韓局勢緊張所致。

去年12月駐沖繩美軍普天間基地所屬的CH53E大型運輸機的窗框墜落在基地附近的小學操場，在那之前附近的幼稚園屋頂也曾發現美國軍機的零件。今年1月6日該基地的1架UH1直升機迫降伊計島，緊接著8日又有1架AH1攻擊直升機迫降讀谷村。接二連三的美軍事故使沖繩縣長翁長志雄暴怒，也讓沖繩民眾感到不安，日本政府隨即向美國抗議。

報導指出，為何持續發生事故？據美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）2017年10月公布的《2018年美國軍力指數》（2018 Index of U.S. Military Strength）指出，控制預算使零件調配和人員不足，海軍陸戰隊的飛機只有4成能飛。

有一說指出，這是受到歐巴馬政權時代刪減軍費的影響。尤其是1981年起運用的CH53E「並沒有滿足重空運直升機的需求」，雖然因老化決定退役，但後繼機的開發「延遲了4年」。美國海軍陸戰隊預定後繼機將於2029年度部署完成。

沖繩縣方面認為，「機體老朽、兵員疲憊、過度訓練導致事故」，去年12月DH53E窗框墜落小學校園時，已要求駐日美軍檢查所有機種，但美軍只確認了CH53E的安全後便重新開始訓練，結果導致其他機體也發生迫降事故。

事故的背後除預算和修護不完備外，還加上北韓形勢日漸緊張，導致頻繁訓練的美軍事故連連。2017年美國海軍神盾艦接連發生與民間船舶衝撞事故時，也被指出是因為對北韓加強警戒使而負擔加重。

為因應朝鮮半島勃發戰事，沖繩也是首當其衝。2017年11月嘉手納基地部署美國空軍最先進的匿蹤戰機F35A，同時反複進行B1戰略轟炸機等的訓練。駐日美海軍陸戰隊司令官尼克森表示，「許多時間都花在聚焦南韓的演習上」。據說現在駐日美軍部隊仍頻繁往返南韓和沖繩之間。

(中時)

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