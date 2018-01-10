鄉公所大門遭「槍擊」？警追兇竟是野狗惹禍！

2018年01月10日 09:34 中時 周麗蘭

為求證玻璃珠打到玻璃門的樣態，雲林縣警局委請中央警察大學鑑識學系教授孟憲輝指導以物理彈道行進方式進行實驗，結果相符。（警方提供）

辦案科技精進，鑑識科學不只事半功倍，網路謠言也很快無所遁形。5日莿桐鄉公所大門被「槍擊」，鄉長廖秋蓉在臉書貼文推測是否堅持行政立場而招惹此事，縣警察局透過排除法、比對路口、公所監視器、實驗射擊，9日宣布破案，謎底跌破眾人眼鏡。

5日下午兩點多，莿桐鄉公所玻璃門「碰」一聲，公所員工查看大門被射一個洞，向鄉長廖秋蓉回報此事，並推測是「警告槍擊」，廖也在臉書貼文表示，近期處理目無法紀案件，也許無形中招惹此事。

雲林縣警局獲報後針對鄉公所提出的疑點偵查，鑑識科人員到場採證，對玻璃孔洞做「鉛銅試劑檢測」呈現陰性反應，排除火藥性槍枝造成的可能性。

警方蒐證時在花圃拾獲玻璃彈珠，比對公所內部監視器，調閱該時段前後經過公所車輛及路人畫面，計有1路人、1機車、4部汽車，警方逐一訪查，行車紀錄器及監視器排除犯案可能性。另外，警方取得鄉公所對面住戶同意，逐一進入檢視，亦未發現可疑。

重新檢視莿桐鄉公所提供的監視器錄影帶，5日14時04分20秒的畫面角落拍到一男子手持疑似彈弓往鄉公所方向路面上2隻野狗彈射，04分22秒公所內女性員工即起立，時間吻合。

員警重複查訪此路人，該男坦承當時有野狗發情，他曾拿彈弓與彈珠射擊，不知道玻璃彈珠會彈射到公所大門造成毀損。

警方為求慎重，請求中央警察大學鑑識學系教授孟憲輝指導以物理彈道行進方式進行實驗，測試實驗結果和現場跡證的終端彈道破壞型態和痕跡特徵進行比較終端彈道特徵相符。

縣警局9日宣告破案公所玻璃門不是遭槍擊，是遭彈珠打到。

斗六分局長蔡詳忠呼籲，民眾對於任何刑事案件，「請尊重刑事偵查與鑑識的專業，不宜任意於社群網路發表猜測或散佈與治安案相關訊息，影響視聽造成社會不安。」

(中時)