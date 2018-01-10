蔡政府執政帶來危機 軍事專家批：除去跳海和革命還有別的選擇嗎？

總統蔡英文（右二）與行政院長賴清德（左二）。（資料照片，陳信翰攝）

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中時電子報

蔡政府執政至今一年多，但經濟依舊不佳、兩岸關係凍結，再加上為廢核電不惜以火力發電嚴重汙染空氣，傷害國人健康！軍事專家宋兆文忍無可忍在臉書怒批，民進黨為了長久掌控政權，公然大開民主倒車，給全國帶來林林總總的困擾和難題，充分顯示無能無知，我們在如此糟糕到不行的政府領導下，除去跳海和革命兩種選擇以外，還有別的選擇嗎？

宋兆文認為民進黨先直踩大陸紅線，再談所謂：不卑不亢，穩住兩岸，走向國際；如此空泛毫無意義的說詞，馬上換來大陸逕自宣布啟用近海峽中線的M503航線，以及遼寧號第三度繞台，蔡英文一直等到周日才招開國安會議，要求幕僚單位設法解決，如何解決？誰能解決？根本說不出所以然，因此除去空泛還是空泛！

民進黨政府妄自尊大，用盡一些空洞虛矯笨而拙口號言詞，認為這樣就可以忽弄大陸，可是大陸絲毫為不所動，以重打耳光做實際行動的說明，所以新的威脅，新的不安，源源而至，讓有識國人惶惑不安。

宋兆文怒批民進黨政府的對內鬥爭意識形態，緊抱台獨神主牌，否定九二共識去中排中，共軍機艦繞台威脅國人，帶來戰爭危機，南向政策大失敗，迫害退休軍公教警消，迫害勞工，為廢核電不惜以火力發電嚴重汙染空氣，傷害國人健康，超量排碳損害世界生態環境，諸般罪孽實在罄竹難書啊！

為了長久掌控政權，公然大開民主倒車，水利會領導要官派，下一步鄉鎮長也要官派，逼得年輕人往大陸謀出路，幹練人才往大陸發展，觀光業一片蕭條，給全國帶來林林總總的困擾和難題，充分顯示無能無知，宋兆文直言我們在如此糟糕到不行的政府領導下，除去跳海和革命兩種選擇以外，還有別的選擇嗎？

(中時電子報)

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文章來源：宋兆文 臉書

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