昔稱馬最害怕百姓 陳芳明遭諷：把蔡臉打得啪啪響

政大台文所教授陳芳明。（報系資料照片）

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中時電子報

政治評論員唐慧琳PO出政大台文所教授陳芳明昔日貼文，陳芳明當時表示馬時代總統府前有拒馬，凱道上也佈滿鐵絲網，他說馬英九可能是民選總統中最害怕老百姓的一個。唐慧琳則諷刺表示，陳芳明把蔡英文的臉打得啪啪作響。

陳芳明曾在蔡英文總統當選後撰寫「不一樣的總統府」一文。陳芳明當時表示，雨中眺望總統府，一時許多感慨湧起。他說每次經過這裡，經常遭到拒馬的攔阻，不僅在總統府前面的鐵門有拒馬，甚至凱達格蘭大道也佈滿鐵絲網。陳說「一個由人民選出來的總統，竟然距離人民那麼遙遠」。他說馬英九可能是民選總統中最害怕老百姓的一個，雖然他常常露出潔白的牙齒，裝的好像非常親民的樣子，卻不時展現他權力的傲慢。

陳芳明的貼文中也表示，在這次選舉之後一切都不一樣了，台灣以和平的方式成功地政黨輪替，而這就是台灣民主的偉大，陳說一個不一樣的時代於焉誕生，夜雨中的總統府不久將以全新面貌出現。陳芳明最後更強調，以前那種警棍與水柱的年代，「就讓它過去吧」。

對此，唐慧琳說「然後呢?然後他就刪文了」。唐說陳芳明把蔡英文的臉打得啪啪作響。「該死的民粹黨少幹一點壞事很難嗎?貼文貼得我手都酸了。可是不給大家看清楚你們這種雙重標準行嗎?民主啊，進步啊，放屁啊!!」

對此，網友表示「老人家講:這就是現世報」、「好爛的文青文，好個少年不識愁滋味、為賦新辭強說愁，做作，其實只是愛上層樓罷了」、「睜眼說瞎話又無恥至極點」、「不知道這些人看到自己以前的文章會怎麽想啊？」、「無恥雙標卻滿婊的民進黨」。

(中時電子報)

文章來源：唐慧琳臉書

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