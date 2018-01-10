又爆缺氧失壓！ 美軍禁飛28架A-10攻擊機

2018年01月10日 09:55 中時電子報 李靖棠

據美國空軍時報（Air Force Times）報導，繼T-45蒼鷹教練機（McDonnell Douglas T-45 Goshawk）、F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornet）和F-35A戰機（F-35A Joint Strike Fighters）後，美軍又一款現役戰機發生駕駛艙缺氧問題：A-10雷霆二式攻擊機（A-10 Thunderbolt II）。從去年底2架駐紮於美國亞歷桑那州基地的A-10攻擊機，駕駛在執行任務後向上反應缺氧問題開始，陸續有數個基地和飛行員提出供氧不足的問題，迫使美軍為保護飛行員，下令禁飛麾下28架現役A-10攻擊機，直到改善系統問題為止。

A-10 Thunderbolt II Cockpit View

由美國費爾柴德公司（Fairchild Republic）生產、於1972年首度試飛的A-10雷霆二式攻擊機，屬於單座雙發動機攻擊機，負責支援如攻擊敵方戰車、武裝車輛、砲兵陣地及重要地面目標等地面攻擊任務。負責空中支援的A-10攻擊機，最大的特色之一就是「存活能力極高」，除了裝甲能承受穿甲彈等砲彈攻擊外，即使飛行中失去一座發動機、尾翼等機身構造，仍可平安飛回基地。也因為攻擊力和存活力極高，A-10也實際參與過波斯灣戰爭、科索沃等多場戰役，可謂戰功彪炳。

飛行過程遭到嚴重攻擊的A-10攻擊機，最終仍平安返回基地。（圖/美國空軍）

屬於低空攻擊支援任務的A-10攻擊機，最大特色就是「存活率極高」。（圖/美國空軍）

服役多年仍持續更新升級的A-10攻擊機，不僅是美軍的現役戰力，也受到英、德、南韓等多國歡迎。最高時速可達833公里、加掛油箱下的最大航程為4,140公里，機身下配有一架30釐米的機槍、並擁有8個掛彈點，可掛載AGM-65小牛空對地飛彈、AIM-9L響尾蛇飛彈等飛彈或炸彈，成為低空攻擊的一大利器。更因為知名度極高，讓A-10攻擊機多次成為電影和遊戲的主配角，如《魔鬼終結者：未來救贖》和《變形金剛》等。

面對缺氧問題，美國海軍引入航太總署（NASA）團隊，希望借助他們的力量，從極其複雜的戰機構造中找出缺氧真正問題所在。而駐紮A-10攻擊機的基地內，除禁飛的28架戰機外，其餘的58架仍維持正常勤務，基地發言人貝內特蒂上尉（Capt. Josh Benedetti）表示，「空軍很重視此（缺氧）問題，我們將盡快找到供氧不足和駕駛艙失壓的問題，期望短時間內能解決，保障飛行員出勤時的人身安全。」

(中時電子報)