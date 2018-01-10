藍營困獸之鬥 顏寬恒：全為900萬勞工

2018年01月10日 10:08 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

立委顏寬恒臉書封面照為「出賣勞工 民主之恥」，他最新發文標記「滿嘴謊言的蔡政府」。(翻攝顏寬恒臉書)

雖然在野黨立委冗長發言杯葛，但民進黨立委以人數優勢，經過不斷電熬夜表決大戰，今早完成《勞基法》修正案三讀。直到最後，國民黨只能持續在議場抗議，立委顏寬恒昨夜在臉書表示，這麼做是為900萬勞工，歷史的一刻，我們不該同流合污；最後還標記「滿嘴謊言的蔡政府」。

顏寬恒發文，指勞工的未來不該任由執政黨擺佈。他說，很多人嘲笑國民黨在做困獸之鬥，要我們早早收拾行李回家，更有人說：「你們一人舉兩支手也贏不了民進黨」。

堅持到最後一刻，顏寬恒表示，此時充分表達意見，是身為立委的職責。他說：「希望這些委員知道，台灣的經濟是這900萬勞工撐起的，沒有他們，你們不會有今天在立法院好整以暇、處之泰然等表決的機會。」

顏寬恒說，在歷史的一刻，我們不該同流合污，更不該為了黨意噤聲。「最後，不要跟我說辛苦了，因為如果我們現在不辛苦，勞工未來就會更辛苦。」

以下為顏寬恒臉書全文：

《揶揄也好，嘲弄也好，勞工的未來不該任由執政黨擺佈》

很多人嘲笑國民黨在做困獸之鬥，也收到很多執政黨的支持者瘋狂的嘲弄，要我們早早收拾行李回家。

更有人說：「你們一人舉兩支手也贏不了民進黨」

我想說的是，此時此刻充分表達意見，是身為立法委員的職責，很多執政黨委員今天根本連發言台都沒站上去過，整天只等著表決的時刻，在大螢幕上讓自己的名字亮起「綠燈」。

希望這些委員知道，台灣的經濟是這900萬勞工撐起的，沒有他們，你們不會有今天在立法院好整以暇、處之泰然等表決的機會。

在歷史的一刻，我們不該同流合污，更不該為了黨意噤聲。

「最後，不要跟我說辛苦了，因為如果我們現在不辛苦，勞工未來就會更辛苦。」

#滿嘴謊言的蔡政府‼️

(中時電子報)