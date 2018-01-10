合歡山迎今年第一場降雪 上山道路結冰有管制

合歡山積雪豐厚，一早吸引許多遊客上山賞雪，武嶺停車場幾乎爆滿。（廖肇祥翻攝）

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中時
／南投報導
合歡山降雪，積雪豐厚，成了銀白世界。（廖肇祥翻攝）
合歡山降雪，公路局將視情況啟動管制措施。（廖肇祥翻攝）
合歡山冰封，道路積厚雪，車輛必須掛雪鍊才能通行。（圖／山友游正宇提供）
合歡山冰封，成了銀白世界。（圖／山友游正宇提供）

2018入冬後首波寒流發威，9日為合歡山帶來今年第一場瑞雪，今日清晨合歡山持續降雪，最低溫來到負5.8度，並降下冰霰與雪，包括武嶺、松雪樓、合歡山莊等遊客賞景處一片雪白，許多遊客上山賞雪，停車場幾乎爆滿。

根據中央氣象局資料，合歡山頂今日早上最低溫發生在早上9時，達到零下5.8度，10日累積雨量為0.5毫米，雨勢比起昨日緩和許多。武嶺地區積雪約5公分左右，因路面有結冰之虞，顧及遊客行駛安全，公路總局埔里工務段從昨晚6時起，針對台14甲線18公里翠峰至41公里大禹嶺路段進行預警性封閉管制，今日上午7時結束管制，凌晨有許多車輛於翠峰派出所前管制站等候，急著上山賞雪。

埔里工務段指出，因道路結冰情形，尤其是武嶺至合歡山莊之間的路段車輛特別容易打滑，今日台14甲線23公里翠峰至41公里大禹嶺路段限加掛雪鏈車輛通行，上山賞雪遊客要做好準備，管制人員會隨時針對山區天候、道路狀況做機動調整管制措施，遊客可多利用CMS資訊可變標誌瞭解路面結冰資訊，並收聽警廣即時路況。

仁愛警分局也呼籲遊客高山低溫，遊客要做好保暖措施上山，如有發生頭痛、暈眩等高山症症狀，應立即下山尋求醫師診治。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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