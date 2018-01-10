台男很媽寶…日本人最看不慣台灣人的5個地方

2018年01月10日 10:07 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣、日本兩地往來密切，每年有500萬台灣人到日本觀光，日本人來台旅遊也多達200萬人次，在欣賞風景之餘，彼此也用好奇的眼光探索，別人跟自己有什麼不一樣。從日本人角度看台灣人，除了很有特色的摩托車滿街跑景象外，還有什麼不可思議之事呢？

曾在日本有10年特派記者資歷的福澤喬，目前致力於台、日兩地的地方創生事業，也擔任日本熊本縣推廣大使。根據他在商業周刊撰文指出，台灣有5個地方很讓日本人看不慣，以下是他有趣的觀察。

第一就是台灣人很愛穿拖鞋。雖然台灣人愛說穿拖鞋，展現隨性自在的真性情。但有一點，日本人注意到了，台灣男性穿著拖鞋的那雙腳掌，腳後跟、腳指甲幾乎沒修沒剪，這讓日本人驚畏三分。

第二是台灣男人很媽寶，在日本女性圈子裡，也是有點「名聲」的，雖然福原愛嫁江宏傑，讓台灣男性形象有所提升。台灣男性可能看多日本A片，以為日本女性就是會做飯、溫馴、聽話，將這印象加諸女性身上，讓日本女性聞之色變。

第三是台灣人很愛追問隱私。比方說有沒有男／女朋友、薪水多少、房租多少錢…….這些日本人不會隨口問，歐美人更不可能，台灣人可是初次見面就會問上一輪呢。

第四是在職場常將3M掛嘴上。「沒問題」、「沒關係」、「沒辦法」，這三個詞很難出現在日本職場。畢竟說了「沒問題」就是必須要兌現的承諾，「沒關係」就是不再計較的約束，而「沒辦法」則是百般無奈下才這麼說。

第五是很難理解台灣人對日本人總是那麼親切友善。雖然因為歷史的關係，讓台灣長輩對日本懷有某種情感，畢竟在二十世紀變化最快的50年間，日本對於台灣社會的現代化起了很重要的作用，這未嘗不是件好事。

(中時電子報)