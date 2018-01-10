阿妹沒空加盟《歌手》 天價唱酬上班族不吃不喝得賺757年

2018年01月10日 10:11 中時電子報 吳品瑤

湖南衛視超夯歌唱節目《歌手》(前身《我是歌手》)，前5季無論收視率、話題性皆獲得大成功，而第六季即將在後天首播，在此之前，卡司一直是熱議焦點，原先盛傳天后張惠妹是參賽者名單之一，然最終不如預期，由歌手張韶涵撐場，阿妹因檔期問題無法配合，製作單位當初開給她的唱酬如今曝光，價格之高，一般上班族得不吃不喝757年才賺得到。

歌手張惠妹與《歌手》此前已締結緣分，她第5季時曾幫唱同門林憶蓮，因此盛傳她將成為第6季最大看點，據《蘋果》報導，傳言甚囂塵上，上個月還流傳了她參賽的第一首曲目，然加盟《歌手》第6季的消息被她的經紀人陳鎮川否認，而阿妹之前在北京發片記者會上也談到此事，表示自己一直有關注該節目，也很喜歡挑戰的感覺，「但要忙專輯宣傳，沒辦法參加」。

據悉，《歌手》製作人洪濤非常希望阿妹成為新一季參賽者，還曾兩度親赴阿妹表演現場展現誠意，更傳出製作單位開出1季4200萬元人民幣(約2億元台幣)天價唱酬招攬之，然最終無法如願，洪濤受訪時也遺憾地說：「大家期待的歌手沒來，我們盡力了！」，陳鎮川也證實《歌手》從去年10月就開始邀約，製作人洪濤到天津看阿妹演唱會，又參加了阿妹在北京的記者會，但因為阿妹還要準備台北演唱會，又錄影時間跟宣傳撞期，因此只能婉拒，至於外傳的2億唱酬，陳鎮川則說因為沒有辦法參加，所以沒談後續條件。

(中時電子報)