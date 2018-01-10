I罩杯小模淚訴被壓床上 攝淫師道歉「我衝動了」成鐵證

梁姓小模擁有I罩杯的好身材，卻在接受莊姓攝影師外拍邀約時，慘遭強壓床上性侵。（示意圖／達志影像/shutterstock提供）

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梁姓小模擁有Ｉ罩杯的好身材，2016年接受莊姓攝影師摩鐵外拍邀約，但卻在過程中慘遭強拍裸照、性侵，事後小模告訴男友報案，檢警循線將莊男逮捕起訴，法院審理莊男矢口否認，還狡辯兩人是合意性交，但法官根據其向小模所傳「我衝動了」、「整件事都我的錯，抱歉」的道歉訊息，及小模從始致終不斷痛哭，認定莊男性侵得逞，依強制性交罪判刑4年。

受害梁姓小模（25歲）擁有I罩杯的好身材，臉書粉絲更超過16000名，前年7月接受莊姓攝影色（27歲）的旅拍工作邀約，她依約到土城區一家汽車旅館後，莊男先要她進浴室泡澡放鬆，不料等小模裹著浴巾走到床邊等待拍照時，莊男卻伸出狼爪強壓小模在床上性侵得逞。

莊男爽完後要求小模繼續配合拍照但遭拒，莊竟還對她咆哮「專業一點」、「我找妳是來拍照的」，她因擔心自身安危，才心甘情不願的讓他拍攝15張照片。梁女她離開後隨即向男友哭訴並向警方報案，因聽說有其他人遭莊男性侵，為提醒其他小模不要再受害。便在臉書粉絲頁PO出案發過程。

法院審理期間，莊男辯稱當天是兩情相悅，沒有性侵，但法官衡酌小模陳述前後一致，法庭上作證還多次落淚無法繼續庭訊，且事發後1年經常睡覺驚醒而失眠、哭泣，需看心理醫生，再加上小模曾透過通訊軟體質問莊男，莊男回說「對不起」。「整件事都我的錯，抱歉」、「我衝動了」等語，於是法官認定莊男侵梁女得逞，依強制性交罪判刑4年，全案仍可上訴

(中時)

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