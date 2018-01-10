響應環保！「職涯啟蒙體驗營園遊會」以電動公車接送學童

2018年01月10日 11:59 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

「編舟渡職涯！」企業界投入社會公益，幫助孩子達到「認識自己、發現潛能、獲得自信、學習給予」的目的。（盧金足攝）

由民間企業自主發動「編舟計畫」，結合產官學界，從趨勢著手，透過專業職人分享職場現況與技術，讓參加孩子們親自動手作，藉由刺激想像力和啟蒙洞見，讓孩子成為自己的船長，1月13日將在公益路市民廣場勤美誠品草衙道盛大舉辦，以產官學社福團體共同合作，以啟蒙體驗教室」與「園遊會」兩大單元組合，成為台灣首創的複合型社會需求設計慈善活動。

編舟計畫職涯啟蒙體驗營園遊會，關注議題與台中花博的低碳城市市政施政主軸概念呼應，在交通上落實，由「電動公車接送」參加啟蒙教室的17所國中小共311位學童，並透過設立20個關注社會不同面向的社會需求議題的啟蒙教室。

近百家企業自發性自籌經費的編舟計畫「職涯啟蒙體驗營園遊會」，最特別的是，每名孩子也將由專業廚師帶領，學習電鍋料理將「剩食變盛食」，並帶回由編舟計畫大會，募捐許多熱心市民的300個電鍋，和500元編舟市集園遊會。

企業和孩子們共同發想動手做的社會需求，與未來趨勢的設計成就品，同時捐贈市府相關局處與社福團體，讓孩子們學會使命感、分享與付出，讓孩子們得的尊重，學會自立、自助、互助。

作為啟蒙教室孩子們和台中市民福利社的「編舟市集」，集合80個中部地區安全健康的溯源農食攤位，並委由專業食品檢驗實驗室，自主檢驗提供台中市民大眾健康安全的飲食消費場域。

台中市民在享用台灣在地健康安全美食的當下，也同時參觀極具啟發性的趨勢啟蒙議題教室，兼具知性、感性和豐富有趣的娛樂性。

啟蒙教室的議題：有專業生產科技登山醫學等科技布料的弘裕企業，與立達啟能合作開發的多功能環保睡袋，將與孩子們一同捐贈給台中街友關懷協會。

彰師大工學院與台中教育大學數位內容系的科技課程，分別帶領孩子製作AI太陽能車LED燈和3D列印，捐贈給健行里低碳家園和惠明盲校。女性社會議題迴游計畫和青年基金會分別跟孩子們動手作製作，布尿布、布衛生面和女性專題特刊，贈送給牡丹園養護所與女街友協會。

家庭與幸福議題上，金馬獎導演蘇哲賢、LDS家譜中心和婚慶協會，帶領孩子們一起學習用數位APP，製作個人與家庭紀錄，並幫三位外籍媽媽化妝拍攝婚紗照。

(中時)