寒流報到 台南學甲警分局與念枝基金會關懷長者

寒流報到，學甲分局與念枝基金會將春節慰問活動提前，10日前往轄區學甲、北門、將軍，關懷弱勢獨居長者，送上暖被、電鍋。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
特別訂購的加大型棉被，幫老人家禦寒。（莊曜聰攝）

台南市學甲分局與念枝社會福利慈善基金會原定2月初將舉辦春節關懷活動，但近日寒流來襲，因此決定提前時程，10日即備妥棉被、電鍋及相關物資，前往轄區學甲、將軍、北門關懷獨居老人，共計訪視36戶。

近日分局各派出所執行巡邏勤務時，也順便關切獨居長者狀況，並回報所需物資，並統整資料，基金會得知後，再添購相關物資，因氣溫持續下探，還特地在有「棉被窟」之稱的將軍苓子寮訂做加大版厚棉被，要讓老人家禦寒。

10日上午學甲分局及念枝社福基金會一行數十人陸續前往長者家中分送物資，並向長輩噓寒問暖，送上貼心關懷，家住將軍青鯤鯓，高齡90歲的陳林烏占阿嬤，看到這麼大陣仗，既驚又喜，笑得合不攏嘴。

保生實業董事長陳連益表示，去年他與哥哥陳阿洲、陳石宜、陳進益4個人為了紀念父母親，將2人名字各取一字，成立念枝社會福利慈善基金會，關懷弱勢家庭、獨居長輩及在學學子等，濟助物資或發給救助金，。

學甲分局局長楊青垂說，日前陳連益熱心捐助500組發光腳踏板，守護長者安全，後來得知市警局推動認養流浪犬活動，也以優惠價格提供自家生產的飼料讓相關單位認購，這次寒流來襲，又主動關懷轄區長者，實在「揪感心！」

(中時)

響應環保！「職涯啟蒙體驗營園遊… 藝術家朱朱手繪媽祖10年 傳遞聖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。