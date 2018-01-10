寒流報到 台南學甲警分局與念枝基金會關懷長者

2018年01月10日 11:11 中時 莊曜聰

特別訂購的加大型棉被，幫老人家禦寒。（莊曜聰攝）

台南市學甲分局與念枝社會福利慈善基金會原定2月初將舉辦春節關懷活動，但近日寒流來襲，因此決定提前時程，10日即備妥棉被、電鍋及相關物資，前往轄區學甲、將軍、北門關懷獨居老人，共計訪視36戶。

近日分局各派出所執行巡邏勤務時，也順便關切獨居長者狀況，並回報所需物資，並統整資料，基金會得知後，再添購相關物資，因氣溫持續下探，還特地在有「棉被窟」之稱的將軍苓子寮訂做加大版厚棉被，要讓老人家禦寒。

10日上午學甲分局及念枝社福基金會一行數十人陸續前往長者家中分送物資，並向長輩噓寒問暖，送上貼心關懷，家住將軍青鯤鯓，高齡90歲的陳林烏占阿嬤，看到這麼大陣仗，既驚又喜，笑得合不攏嘴。

保生實業董事長陳連益表示，去年他與哥哥陳阿洲、陳石宜、陳進益4個人為了紀念父母親，將2人名字各取一字，成立念枝社會福利慈善基金會，關懷弱勢家庭、獨居長輩及在學學子等，濟助物資或發給救助金，。

學甲分局局長楊青垂說，日前陳連益熱心捐助500組發光腳踏板，守護長者安全，後來得知市警局推動認養流浪犬活動，也以優惠價格提供自家生產的飼料讓相關單位認購，這次寒流來襲，又主動關懷轄區長者，實在「揪感心！」

(中時)