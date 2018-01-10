除了邱議瑩 侯漢廷批：馬英九時代綠委開會時敢不務正業嗎？

網友截圖爆料林俊憲在議場看片（翻攝PTT）

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中時電子報

立法院昨審勞基法修正草案，民進黨立委林俊憲遭爆在議場內看片，林稱因為國民黨立委愛講廢話才會看片，同黨立委鄭運鵬護航「真紳士！」對此，新黨新思維中心主任侯漢廷表示立委玩手機、看雜誌、小說、漫畫、連續劇、綜藝節目…和女主播傳曖昧貼圖，原來我們的法條是在這樣的狀況下通過的。除了邱議瑩外，在馬英九時代，民進黨的立委敢如此大搖大擺、開會期間不務正業嗎？敢對選民嗆聲，不引以為恥，反引以為傲說自己付費看正版嗎？

侯漢廷表示在馬英九時代，儘管也有如邱議瑩在玩Candy Crush，但畢竟是個人，如今，是民進黨立委集體的囂張與目中無人。在馬英九時代，民進黨的立委敢如此大搖大擺、開會期間不務正業嗎？敢對選民嗆聲，不引以為恥，反引以為傲說自己付費看正版嗎？

大概不敢，當時要選票、要攏絡人民。如今大權在握，不僅背叛勞工，也忘記為民服務的初心，墮落了、腐敗了。權力使人腐化，誠然。或許有人會說，不就是看個電影放鬆一下，怎麼了？如果開會期間心不在焉、玩物喪志，能被講的光明正大，競選時怎不說自己當選的工作一部分是看閒書看影片？競選時，你對這份工作有期待、有抱負，當選起，你宣示過，要為民發聲、行公義之事。

因此，侯漢廷認為當立委們覺得無傷大雅之際，早已背叛自己的承諾，違反人民的期許、更褻瀆了立委的身分。勞基法修正，是對不起勞工；然而立委瀆職，是對不起全台灣人。我不知道民進黨立委們還有何資格有何面目，去審議未來的法案。

(中時電子報)

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文章來源：侯漢廷 臉書

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