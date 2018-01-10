藝術家朱朱手繪媽祖10年 傳遞聖母大悲心

藝術家朱朱手繪媽祖10年，傳遞聖母大悲心。（張朝欣攝）

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中時
／雲林報導

篤信媽祖的手繪藝術家朱朱，因7年前1次奇妙機緣，展開徒步環島拜謁媽祖的旅行，至今走訪台灣、大陸等500多座媽祖廟，並以簡單的線條手繪百幅媽祖像，10日在北港鎮振興戲院展出，與民眾共同分享媽祖的大悲心。

朱朱曾徒步環島台灣2次，並在各地駐村創作，雖然非科班出身，卻由興趣畫出屬於自己的風格，主要的創作方式為繪圖、攝影與裝置藝術，並藉由黑白線條描繪，呈現物件最單純的面貌，結合文史、人文意象與記錄，表達人與環境之間時空轉換的情感交流。

朱朱表示，天上聖母媽祖，是台灣民間信仰中極為重要的女神，此次展出的作品中，有她手繪的北港朝天宮、白沙屯拱天宮、金包里慈護宮、鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮等，共近百幅的媽祖畫作。

朱朱展出環島旅行時，還在手繪的台灣地圖蓋上各大媽祖廟的印章，做為參拜的紀念，祈願台灣平安。藉由環島拜媽祖的方式，感受前人開墾的篳路藍縷，並以媽祖遶境的概念出發，用雙眼觀察台灣，用行動腳踏土地。

「大悲心－朱朱手繪媽祖巡迴北港展」，呈現手繪媽祖畫作及徒步環島拜謁媽祖廟的紀錄。朱朱認為，這個展題名為「大悲心」，便是以媽祖慈眼普視一切眾生，平等不二、普澤有情，不論身分地位，在媽祖的慈顏庇蔭之下，得到撫慰及守護為主要的用意。

(中時)

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