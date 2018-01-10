八里生態秘境！騎鐵馬賞水筆仔、美麗候鳥來相陪

2018年01月10日 10:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

寒冬出遊趣！八里生態豐富又多元！結合自然生態環境的戶外活動是現今旅遊新趨勢！有著豐富生態資源的八里區挖子尾自然保留區，為近年來熱門的環境教育及生態旅遊場所，高度的生物多樣性使得該區一年四季皆有各式各樣的物種可觀賞，如水筆仔、招潮蟹、彈塗魚和各種留、候鳥類，沿岸設有自行車道、木棧道及賞鳥亭，方便民眾自行前來遊玩，亦歡迎大家向農業局預約專業的生態解說導覽，邀請親朋好友一同窺探自然的奧秘！

八里挖子尾的水筆仔。（新北市農業局提供）

新北市八里區挖子尾自然保留區，是個地形平坦的潮間帶河口生態系，占地30公頃，因位於淡水河道最後一個彎曲處，特殊的潟湖地形被稱為「挖子尾」。由於每日漲退潮作用，為本區帶來豐富的有機質，造就高生產力的濕地生態系。

農委會於民國83年依文化資產保存法將此地公告劃定為「挖子尾自然保留區」，主要保育對象是「水筆仔」和伴之而生的動植物。水筆仔是本區最寶貴的植物資源，具有重要的研究價值，其他生物資源尚有蘆葦、黃槿和林投等耐旱、耐鹽的植物，動物則有鳥類、蟹類、魚類及底棲動物類。其中，鳥類包含種類眾多的留鳥、過境鳥及冬候鳥等，另有保育鳥類如唐白鷺、魚鷹及黑翅鳶等，每年都吸引許多專業人士專程來賞鳥。

志工導覽。（新北市農業局提供）

挖子尾潟湖最頂端的觀海長堤，是欣賞淡水河出海口景色的絕佳地點，保留區周圍的河岸道路也設有木棧道，採用人車分道設計，使民眾能自由地選擇遊玩方式，無論是騎乘單車或漫步而行，都能安全地悠遊其中。沿路除了可見具教育意義的告示牌，也設有多座觀鳥亭供遊客休憩及觀察鳥類，若想體驗更深度的生態旅遊與專業解說，可向農業局申請志工導覽服務。

農業局表示，近年來對保留區內從事調查與監測後發現，挖子尾自然保留區生態環境穩定且生物多樣性高，前年雖受颱風導致的紅樹林倒伏現象，目前也有幼苗開始行天然更新。研究結果更顯示，挖子尾的冬候鳥種類占總鳥類種數的51 %，大家不妨把握冬季，帶著相機及望遠鏡，捕捉各種形形色色的鳥類倩影。

然而民眾在遊玩時也須注意，不可任意進入灘地內，若為教育研究等特殊原因，需要至保留區內近距離調查，應事先向新北市農業局申請；保存珍貴的濕地資源需要全民的配合，歡迎大家造訪挖子尾自然保留區來一趟難忘的生態之旅。

(中時電子報)