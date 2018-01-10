6馬赫神速！美「黑鳥」之子無人偵察機出世

美國SR-72高超音速戰略偵察機的示意圖。（洛克希德馬丁）

友善列印
中時電子報

盛傳中國研發的高超音速戰力已接近實戰部署，而美國也不是省油的燈，暱稱「黑鳥」之子，集打擊，高超音速與高空偵察力於一身的SR-72無人機原型據稱也已出世。

據《下個大未來》（Next Big Future）網與《每日郵報》（DailyMail）報導，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）旗下的「臭鼬工廠」（Skunk Works）很可能已完成SR-72原型，以取代SR-71「黑鳥」（Blackbird）偵察機。SR-72的速度號稱可達6馬赫，為SR-7偵察機的兩倍。

洛馬戰略與顧客要求先進開發專案（Strategy and Customer Requirements, Advanced Development Programs）副總裁歐巴尼恩（Jack O’Banion）在一場論壇中，意外透露了「黑鳥」之子出世的消息。

他在美國航太科學技術研究院論壇（The American Institute of Aeronautics and Astronautics SciTech Forum）中，展示了SR-72的數位模型，並說：「要是沒有數位轉型（digital transformation），不可能造出各位所看到的這架飛機。」

他甚至表示：「事實上，5年前它是不可能打造出來的。」

此外，歐巴尼恩說，SR-72會有架對它瞭如指掌的「數位雙胞胎」。他並指出，SR-72的速度會達超過5馬赫的高超音速。

據《航太周刊》（Aviation Week）去年底報導，有人看到，一架據信是SR-72的小型無人驗證機7月時飛入美國空軍的加州棕櫚谷（Palmdale）42廠（Plant 42），也就是「臭鼬工廠」的總部。

事實上，自2000年代初以來，洛馬就在研發SR-72高超音速飛機。洛馬高層先前透露，SR-72的研發將整合「聯合循環發動機」（combined cycle engine），以及其他高超音速飛行相關技術，著手打造約為F-22戰機大小的展示機。

而聯合循環推進系統結合了渦輪機與衝壓噴射發動機，得以將飛機從靜止狀態，瞬間把速度推升到5馬赫以上。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：Lockheed may have completed a prototype hypersonic SR72

文章來源：Has Lockheed Martin FINISHED building the secret hypersonic successor to the Blackbird? Skunkworks boss hints unmanned SR-72 bomber has 'already been made'

又爆缺氧失壓！ 美軍禁飛28架A-1… 不只買陸基神盾　日再加購SM-3防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。