6馬赫神速！美「黑鳥」之子無人偵察機出世

2018年01月10日 10:39 中時電子報 楊幼蘭

盛傳中國研發的高超音速戰力已接近實戰部署，而美國也不是省油的燈，暱稱「黑鳥」之子，集打擊，高超音速與高空偵察力於一身的SR-72無人機原型據稱也已出世。

據《下個大未來》（Next Big Future）網與《每日郵報》（DailyMail）報導，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）旗下的「臭鼬工廠」（Skunk Works）很可能已完成SR-72原型，以取代SR-71「黑鳥」（Blackbird）偵察機。SR-72的速度號稱可達6馬赫，為SR-7偵察機的兩倍。

洛馬戰略與顧客要求先進開發專案（Strategy and Customer Requirements, Advanced Development Programs）副總裁歐巴尼恩（Jack O’Banion）在一場論壇中，意外透露了「黑鳥」之子出世的消息。

他在美國航太科學技術研究院論壇（The American Institute of Aeronautics and Astronautics SciTech Forum）中，展示了SR-72的數位模型，並說：「要是沒有數位轉型（digital transformation），不可能造出各位所看到的這架飛機。」

Jack O'Bannion, VP of Strategy at Skunk Works, is speaking today at SciTech conference. He showed a slide of the SR-72 and said: "Without digital transformation that aircraft you see there could not have been made." Soooo ... does that mean that aircraft was made? pic.twitter.com/dD7ovOG0rg — Stephen Trimble (@FG_STrim) 2018年1月8日

他甚至表示：「事實上，5年前它是不可能打造出來的。」

此外，歐巴尼恩說，SR-72會有架對它瞭如指掌的「數位雙胞胎」。他並指出，SR-72的速度會達超過5馬赫的高超音速。

據《航太周刊》（Aviation Week）去年底報導，有人看到，一架據信是SR-72的小型無人驗證機7月時飛入美國空軍的加州棕櫚谷（Palmdale）42廠（Plant 42），也就是「臭鼬工廠」的總部。

事實上，自2000年代初以來，洛馬就在研發SR-72高超音速飛機。洛馬高層先前透露，SR-72的研發將整合「聯合循環發動機」（combined cycle engine），以及其他高超音速飛行相關技術，著手打造約為F-22戰機大小的展示機。

而聯合循環推進系統結合了渦輪機與衝壓噴射發動機，得以將飛機從靜止狀態，瞬間把速度推升到5馬赫以上。

(中時電子報)