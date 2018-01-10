假太陽！彭啟明：乾冷空氣登場 輻射冷卻低溫更低

告別連續五天雨勢，今天太陽露臉，明顯變乾轉晴。(圖/徐姓民眾提供)

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強冷空氣發威，彭啟明：白天回溫很有限，輻射冷卻低溫更低。（本報系資料照）

入冬以來首波寒流報到，今天陽光露臉，可別以為要回暖了！氣象達人彭啟明今早在臉書表示，今天明顯的變乾、轉晴，但白天回溫很有限，這也代表另一波強冷空氣發威，尤其明後兩天輻射冷卻低溫，有機會比目前更低1、2℃！

彭啟明指出，昨天晚上開始，乾冷空氣總算掌握了台灣上空的天氣，逐步轉乾，告別連續四、五天的雨勢，今天清晨低溫，台北市一直在10度門口徘徊，淡水降到8.1度，新竹也只有9度，是入冬以來最強的一波冷空氣。預計白天回溫很有限，中部以北到東部約15-17度，南部約15-20度間，但至少雨勢緩和，白天感覺稍微舒服一些。

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假太陽！彭啟明：乾冷空氣登場，輻射冷卻低溫更低。(圖/徐秀美提供)

彭啟明說，中部山區仍有些高層雲系，但也在減少當中，降雪的機會越來越低，反而要注意結霜冰凍的現象。預計周三到周五都是類似的天氣，周六才會緩慢回溫。周六開始的回溫，大約持續五、六天，會回到舒適的暖冬。

彭啟明也特別提醒民眾，入冬以來流感的數量已經進入新的高峰期，還沒有下滑趨勢，在這種高峰期，只有做好個人防護措施才能夠減少疫情擴大。

(中時電子報)

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