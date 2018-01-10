等了16年 3個月就能完工的引道工終於動土

2018年01月10日 12:00 中時 呂妍庭

嘉邑行善團10日舉行大林仁堅橋引道動土典禮，預計3個月後就能讓已完工16年的仁堅橋通車啟用。（呂妍庭攝）

已完工16年的大林鎮仁堅橋與舊橋、道路落差達2、3米，居民擔心影響出入，遲不同意讓相關單位興建引道。（呂妍庭攝）

嘉邑行善團理事長蔡萬華指大林鎮仁堅橋引道工程是好事多磨。（呂妍庭攝）

嘉義市嘉邑行善團16年前受地方之託，施工興建大林鎮仁堅橋，因新橋高度與舊橋落差2米之多，周邊居民擔心影響出入，遲不同意讓相關單位施作引道，多年來在地方積極溝通協調下，縣府代為規畫設計，居民終於同意無償提供土地讓行善團建置引道，10日的動土典禮上，行善團理事長蔡萬華說，16年來行善團又陸續完成300多座大小橋梁工程，好事多磨，大林仁堅橋通車指日可待。

「每座橋都有它的故事」，蔡萬華說，大林鎮仁堅橋是嘉89線鄉道跨越中林溪的橋梁，完成這麼多年，因無法建置引道被迫閒置，非常可惜，感謝議員吳思蓉與地方溝通協調，才讓居民終於同意由行善團建引道，把16年前未完成的工程做完，預計今動土後，90天工期就能完工通車。

議員吳思蓉說，因仁堅橋完工無法使用，但舊橋潭底橋因橋梁高度過度，已無法負荷大量水位，期間她也曾爭取興建護堤，好不容易等到引道動土興建，相信完工後，居民來往通行會更安全。大林鎮長葉和平也感謝行善團的協助，「大林人會記住這分情」。

縣府建設處副處長蔡育宗也親自到場，指大林鎮仁堅橋引道工程等了這麼久還能續建，「十分難得」，指因為行善團的熱心義舉，縣府全力配合，總工程費287萬，引道建造費由行善團支出，縣府則負責設計和監造，目前仁堅橋長28米，寬15米，將施作引道、側引道和擋土牆，總長度約110米，快慢車道分離，將提供居民最大保障，至於已被認定是危橋的潭底橋也會一併拆除。

(中時)