丸東商號麻豆碗粿 軟中帶Q鹹香四溢

2018年01月10日 11:00 中時 馮惠宜

台中丸東商號賣的麻豆碗粿在製作時已調入醬油、酥炸的油蔥等配料，因而呈現淡褐色，而且炊熟後放冷再食用更美味。（馮惠宜攝）

台中丸東商號賣的麻豆碗粿買三還送一碗魚碗湯，超值又能飽食。（馮惠宜攝）

台中丸東商號賣的麻豆碗粿軟中帶Q，即使不加任何醬料，已有鹹香。（馮惠宜攝）

台中第五市場丸東商號麻豆碗粿，鹹香夠味、軟中帶Q獨霸第五市場，天天清晨現作的碗粿，經常早上6:30開賣近午就完售；丸東商號碗粿以口味勝出，還讓鄰近兩家碗粿攤商黯然退場。

第五市場的丸東商號有四十年歷史，賣魚丸、香菇丸、甜不辣起家，老闆李西東兩年前在市場附近購置店面讓兒子李佳鴻主持大局，店裏賣魚丸湯、甜不辣、麻豆碗粿，其中麻豆碗粿就是李佳鴻自己研發多時推出的產品。

這裏的碗粿和中部白色的碗粿不一樣，李佳鴻說，麻豆作法在米漿中調入醬油、油蔥酥，以及碎肉末，再加上一朵香菇、一片後腿肉，因而蒸熟後略帶褐色，即便不加醬料就夠味，愛吃重口味還能淋上特調帶著油蔥香的醬油膏，或是蒜泥和甜辣醬。

為了讓口感更Q彈，李佳鴻說碗粿選用1到2年的再來米舊米，浸置6小時再磨成米漿，調製配料後加入溫水蒸熟，再放冷食用口感會軟中帶Q彈最好吃，但有些消費喜歡熱食，以竹籠保溫吃起來口感就會變軟糊。

讓碗粿好吃的秘訣，李佳鴻說，當天製作當天賣才好吃，隔日的碗粿會變軟爛生水，因而他天天清晨四點起來磨米漿、炊碗粿；丸東商號的碗粿也是佛心來的銅板美食，一碗35元、三碗100元還加贈一碗魚丸湯，超值又美味。

丸東商號：

地址：台中市西區樂群街59-2號，

電話：0972-796889

營業時間AM6:30～PM12:00，周一公休

碗粿1個35元、3個100元

(中時)