丸東商號麻豆碗粿 軟中帶Q鹹香四溢

台中丸東商號賣的麻豆碗粿建議冷著吃更有口感，針對喜愛熱食者則以大竹籠保溫。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
台中丸東商號賣的麻豆碗粿在製作時已調入醬油、酥炸的油蔥等配料，因而呈現淡褐色，而且炊熟後放冷再食用更美味。（馮惠宜攝）
台中丸東商號賣的麻豆碗粿買三還送一碗魚碗湯，超值又能飽食。（馮惠宜攝）
台中丸東商號賣的麻豆碗粿軟中帶Q，即使不加任何醬料，已有鹹香。（馮惠宜攝）

台中第五市場丸東商號麻豆碗粿，鹹香夠味、軟中帶Q獨霸第五市場，天天清晨現作的碗粿，經常早上6:30開賣近午就完售；丸東商號碗粿以口味勝出，還讓鄰近兩家碗粿攤商黯然退場。

第五市場的丸東商號有四十年歷史，賣魚丸、香菇丸、甜不辣起家，老闆李西東兩年前在市場附近購置店面讓兒子李佳鴻主持大局，店裏賣魚丸湯、甜不辣、麻豆碗粿，其中麻豆碗粿就是李佳鴻自己研發多時推出的產品。

這裏的碗粿和中部白色的碗粿不一樣，李佳鴻說，麻豆作法在米漿中調入醬油、油蔥酥，以及碎肉末，再加上一朵香菇、一片後腿肉，因而蒸熟後略帶褐色，即便不加醬料就夠味，愛吃重口味還能淋上特調帶著油蔥香的醬油膏，或是蒜泥和甜辣醬。

為了讓口感更Q彈，李佳鴻說碗粿選用1到2年的再來米舊米，浸置6小時再磨成米漿，調製配料後加入溫水蒸熟，再放冷食用口感會軟中帶Q彈最好吃，但有些消費喜歡熱食，以竹籠保溫吃起來口感就會變軟糊。

讓碗粿好吃的秘訣，李佳鴻說，當天製作當天賣才好吃，隔日的碗粿會變軟爛生水，因而他天天清晨四點起來磨米漿、炊碗粿；丸東商號的碗粿也是佛心來的銅板美食，一碗35元、三碗100元還加贈一碗魚丸湯，超值又美味。

丸東商號：

地址：台中市西區樂群街59-2號，

電話：0972-796889

營業時間AM6:30～PM12:00，周一公休

碗粿1個35元、3個100元

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
八里生態秘境！騎鐵馬賞水筆仔、… 要訂機票？全球最準時航空排行出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。