緬懷先烈 廣州黃花文化節登場

2018年01月10日 10:42 中時電子報 綜合報導

黃花文化節用「菊」字主題造景。（記者李怡芸攝）

本屆黃花文化節的「大立菊」及50多種菊花點綴繽紛。（記者李怡芸攝）

本屆黃花文化節的「大立菊」及50多種菊花點綴繽紛。（記者李怡芸攝）

結合賞菊與文化展，廣州第三屆「黃花文化節」11月24日至12月10日間舉辦，延續前兩屆融合傳統文化為題，今年繼詩、書之後，以畫為題，並創新地以3D手法呈現《浩氣黃花》主題畫作，讓遊客在暢遊花海賞菊之際，亦以文藝為媒介緬懷英烈。

一走進黃花崗公園，便可看到大型「菊」字主題花藝造景，座落公園入口牌坊處，由羊城的菊藝大師張蘇、范健林等人參與創作，主題花景「菊」字偏旁由黃花崗起義紀念日「329」設計變化而來，內部的「米」字則以立體的花瓣造型點綴，整體呈現騰飛中國夢的氣勢。黃花崗公園副主任鍾朗峰表示，日前有台灣大學老師來參觀後，甚至認為「菊」字的「329」偏旁頗有「孫文」兩字的韻味，藝術化的巧思，令觀者也馳聘想像。

再現黃花崗起義場景

第一屆、第二屆的黃花文化節，參觀人潮已從10萬人次躍升破20萬，今年活動剛開始便已紅火，鍾朗峰笑稱：「今年估計破30萬人次。」今年特別從河南引進廣州少見的盆景菊及野趣橫生的懸崖菊，50多個品種、2500盆姿態各異的菊花爭芳鬥豔；廣州有近百年傳統的「大立菊」培植術，在園中扎出金勁露、草原春色、荷花紅3個品種的大立菊，最大一株花數達1300多朵，在傳承中亦見創新。黃花文化節給合黃花崗精神與傳統文化展現尤具特色，今年4幅3D畫作《奮勇向前》、《槍林彈雨》、《火燒衙門》、《前扑後繼》再現黃花崗起義歷史場景。

全球書法家共襄盛舉

去年逢孫中山誕辰150周年，黃花文化節邀請全球20多位書法家共襄盛舉，以書法表達對先烈的追思，鍾朗峰表示，這樣的思路會一直持續下去，如戲曲、武術等中國傳統文化元素，都將嘗試與菊花結合展示。

鍾朗峰說：「原本覺得活動結合歷史會有些沉重，但參觀民眾的反饋讓我們豁然開朗。」很多民眾反應，今日的歌舞昇平，也是當時先烈的期許，遂於2015年起，復辦民國時期曾一度舉辦的黃花文化節，在秋高氣爽之時，以重陽、賞菊的傳統，緬懷先烈。因此每年黃花文化節上，也有各級學校的革創詩詞朗誦匯演，遙想先烈，不忘初心，詮釋多令聞者動容。

(中時電子報)