萌！水獺寶寶練游泳！一秒跳水險「失魂」

2018年01月10日 10:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

還記得第一次學游泳的感覺嗎？緊張失措、頻頻哇哇叫！今天主角換成動物園裡超萌的「小爪水獺」寶寶囉！小爪水獺「Nina」與「Hugo」的第三胎寶寶終於把游泳技巧練習純熟，與哥哥姐姐、爸爸媽媽在戶外活動場的團隊測試也相當順利，因此，周六起民眾就可以在溫帶區見到既可愛又很忙的小爪水獺一家成員，包括「Nina」與「Hugo」 及第二胎、第三胎寶寶們囉！

初次跟著家人來到戶外活動場的小爪水獺寶寶們，傻傻的追隨「大人」的腳步，毫不猶豫地跳入水池中，才赫然發現這並不是平常熟悉的水池，立馬想返回岸上，卻因為太過緊張而頻頻失敗，幸好「大人」們聽到呼救聲，馬上伸出援手，將小朋友一一「拔」出水面。

小爪水獺一家合樂融融。（台北市立動物園提供）

在戶外活動場進行團隊測試時，保育員在一旁密切觀察小爪水獺寶寶及一家人的互動。只見三個小小的身影不斷在岸上飛快地跑來跑去，宛如三個小小跟屁蟲般，靈活地追隨著「大人」們的腳步。幸運經過活動場的遊客們，無不被可愛、吵雜又忙碌的小爪水獺一家所吸引，紛紛停下腳步觀看牠們有趣的互動。

小爪水獺寶寶如果落單了，會大聲的呼叫家人。（台北市立動物園提供）

雖然有第一次下水的驚魂記，但在「大人」們的引導下，其中一隻水獺寶寶很快的鼓起勇氣再次淺入水中，看見在水中不斷扭動身體前進、下潛的寶寶，保育員都認為牠們學習力很強，只要有第一隻小朋友肯嘗試挑戰，其他個體也都會躍躍欲試、有樣學樣。

由於現在小爪水獺寶寶還不會自己抓魚，因此哥哥姊姊及爸媽不斷來回水中抓魚「進貢」家裡的老大，其他不想弄濕身體的則是不斷尋找落葉、姑婆芋等巢材回家「鋪床」，只要有相中的材料絕不輕言放棄，再困難也要拖回家。

小爪水獺寶寶津津有味的品嚐朱文錦。（台北市立動物園提供）

保育員笑說：「在小爪水獺們的堅持下，活動場可說是一片荒蕪阿！」但也因為有如此忙碌的性格，小爪水獺們的身材都非常苗條呢！

本周六開始，小爪水獺一家就會在溫帶區的戶外活動場與大家見面了，屆時將由「Nina」與「Hugo」帶著第二、三胎的寶寶及第一胎大朋友們輪流使用。快來到動物園，看又忙又可愛的小爪水獺吧！

(中時電子報)