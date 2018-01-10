黃花崗公園72獻石 紀念辛亥革命

2018年01月10日 10:44 中時電子報 綜合報導

黃花文化節留言板成為活動一隅人情風景。（記者戴慧瑀攝）

為紀念1911年4月27日（農曆辛亥3月29日），同盟會在廣州起義中犧牲的先烈而建的黃花崗72烈士陵園，後改為紀念公園，於1961年被評為全國首批重點文物保護單位，可謂廣州作為近代革命策源地的重要見證。

1986年被評為「羊城新八景之一」，黃花浩氣的黃花崗紀念公園，2016年9月更入選為「首批中國20世紀建築遺產」名錄，巍峨的正門為13尺高的牌坊，上刻著孫中山先生於民國10年親筆題詞的「浩氣長存」四個大字，崗陵上的記功坊上同樣刻有此4字。

記功坊由前後各72塊青石疊成崇山形，象徵72烈士，青石上刻有組織與人名，亦是作為紀念捐款設墓園有功的「獻石」，記功坊上的自由女神像，墓台上的青天白日徽，往往令台灣遊客好奇不已；實事上自由女神像是當年美洲華僑所捐，充滿了僑胞對於祖國自由平等的熱切期許，而青天白日徽，也不涉政治地作為一種歷史印記而被保存完好。

記功坊後立有廣州至今最大的青石碑，近4尺高、2尺寬的青石碑，正面為廣州中山大學第一任校長鄒魯所書的《廣州辛亥3月29日革命記》，背面另記有72烈士外陸續尋獲且考證完全的14位烈士的姓名，其中可見工人、農民、華僑、教師等，據統計犧牲烈士平均年齡29歲，年齡最大為52歲，最年幼者僅18歲。

每年「黃花文化節」均會特別設立一座留言板，參觀者不論大人小孩均可以圖、文留下自己的參觀心得，不難發現後人多以「緬懷先烈」、「不忘初心」、「浩氣長存」、「氣韻高潔」感佩、追思先人以生命所成就的今日康樂生活。

(中時電子報)