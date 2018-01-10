賴揆為修法紛亂致歉 強調勞資合作才能拚經濟

2018年01月10日 10:48 中時 張理國

勞基法修正案在勞團抗議聲中三讀通過，行政院長賴清德除感謝立法院及維安員警辛勞，並為紛亂過程中影響社會秩序生活表達歉意。賴揆說，勞基法的修法並非在勞資任何一方作取捨，勞資要像魚幫水、水幫魚一般，勞資團結合作打拚經濟才有未來。

立法院徹夜不休、今天三讀通過勞基法修正案，賴揆指出，這次修法優先保障勞工四大核心權益不變，並給予勞資四個彈性合作的空間，可以推升台灣經濟發展，讓台灣的勞動體制朝向OECD國家既安全、又彈性的方向邁進。

至於勞團抗議不斷，賴揆表示，台灣是島國，經濟外貿導向勞資團結合作打拚經濟才有未來，這次修法提供四個彈性空間是要促成勞資合作，並非在勞資任何一方作取捨，勞資要像魚幫水、水幫魚一般，勞資團結合作打拚經濟才有未來，政府並不會在勞資任何一方作取捨，希望社會大眾了解。

賴揆說，這次修法有關社會關切的議題及勞團主張，政院會持續溝通外，應檢討或注意勞方弱勢的部分，也會加強保障勞工權益，讓新的勞動體制在社會上的運行更加順利，勞資拚經濟的目標也能達成。

賴揆表示，這次修法引起勞團抗議政院都非常清楚主張，各項民調已充分反映主流民意趨向，對於不同政黨的主張及勞團訴求也會檢討，需要加強的地方也會加強，換句話說，這次修法會保障勞工權益的決心不會改變，也希望社會支持，彈性的勞動市場在未來經濟發展是必要的，在這種狀況下，也提供勞資團結合作一起拼經濟的空間。

對於部分黨籍立委表決時投出棄權票，賴揆說，黨內的溝通很充分，但個別委員有不同意，這是黨團職權，政院尊重黨團處理。

(中時)