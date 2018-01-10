沉淪虛耗20多年 黃創夏點出台灣病根

圖為台灣101。（資料照,方濬哲攝）

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中時電子報

技職龍頭國立臺北科技大學配合國家政策，回應產業界人才需求，增設五專部，因應瞬息萬變的產業生態。對此，資深媒體人黃創夏欣慰表示，終於看到有人站出來「撥亂反正」了。他說沉淪虛耗20多年，台灣的病根就是務虛「法律人」太多，還有自以為是之「人民導師」太泛濫，佔據太多不該介入之場域。

臺北科技大學增設五專部，因應瞬息萬變的產業生態，臺北科大五專菁英班開設「智慧自動化工程科」，只收30名頂尖學生。臺北科大五專部自107學年起招生，跳脫「工」字出頭為「土」的刻板概念，新一代的臺北工專迎向未來，僅設立「智慧自動化工程科」以實務型研究大學的專業師資、設備，培養工業4.0產業需具備的跨領域機電與人工智慧人才。

對此，黃創夏說經過李遠哲等人的二十年「教改」荼毒，台灣的下一代教育早就莫名其妙，台灣原本最核心的技職教育還有傲人理工訓練及科學精神早就崩毀殘破，「文青」當道胡攪詭辯，「終於看到有人站出來『撥亂反正』了！」

黃創夏說台灣本來就不需要也不可能產生個個都是天馬行空的「諾貝爾獎得主」，要的是創新發展的工藝和紮實訓練的技術。他說沉淪虛耗20多年，台灣的病根就是務虛「法律人」太多，還有自以為是之「人民導師」太泛濫，佔據了太多他們不該介入之場域，胡搞瞎搞！

此外，黃創夏說務實的「理工人」人數雖然不少卻越來越沒有發言權，導致民粹丶理盲這些狂亂當道。黃說重振技職丶尊重理工丶信賴科學，台灣才可能谷底翻身，再創輝煌。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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