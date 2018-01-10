亡夫外套摸出5000元 老婦拿去兌換才知是假的！

先夫外套摸出5000元 老婦拿去兌換才知是假的！
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周姓老婦〔中者〕拿先夫留下的5張千元大鈔兌換，被查出是偽鈔。〔謝明俊翻攝〕
周姓老婦的5張千元大鈔，台銀鑑定是偽鈔。〔謝明俊翻攝〕

70歲的周姓老婦，日前整理死亡多年前夫遺留外套，找到皮夾裡放有5張千元台幣大鈔，周姓老婦見錢有點舊，加上接近過年了，想拿到台銀板橋分行換新鈔。結果被行員驗出是偽鈔，報請保7總隊1大隊駐分行官警接手，移由轄區板橋警分局依法查辦。

日前，這名周姓老婦手持5張千元台幣大鈔，前往台銀板橋分行，向行員表示想兌換成新鈔，行員一接過鈔票就感覺，這5張紙鈔表面都十分平滑，並且色澤頗不自然，經以銀行專用放大鏡檢視，紙鈔的色澤、防偽設計及質感與真鈔差異極大。

行員隨後通知保7總隊1 大隊駐分行警勤室主管汪士強、警員鄭綜合前來了解，經警方詢問周姓老婦，老婦表示，這些鈔票是她日前搬家整理東西時，在去世多年丈夫外套中找到一個皮夾，裡面夾著這5張鈔票，她看鈔票有點舊了，心想快過年了，才想把舊鈔換成新鈔，但沒想到竟是假鈔，讓她傻眼，不知如何是好 。

經分行初步鑑定，認為是偽鈔，分行依規定將5張千元偽鈔扣留送交中央銀行發行局再作確驗，保7總隊則將周姓老婦移由轄區板橋警分局依法處理。保7總隊呼籲民眾，接獲來路不明的錢時，要先辯明真偽，如何無法辨別，要拿到銀行鑑定時，不要直接說要「換錢、存錢」，要告訴行員「請求鑑定」，才不會觸法。

(中時)

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