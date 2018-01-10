中時電子報 上海Knews看看新聞 新媒體戰略合作簽約

旺旺中時媒體集團旗下【中時電子報】與上海廣播電視台融媒體中心旗下【看看新聞】，正式結為戰略合作夥伴，由旺中媒體集團副總裁邱佳瑜(左)與上海廣播電視台副台長暨融媒體中心主任宋炯明代表簽約。

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中時電子報 上海Knews看看新聞 新媒體戰略合作簽約
旺旺中時媒體集團旗下【中時電子報】與上海廣播電視台融媒體中心旗下【看看新聞】，正式結為戰略合作夥伴，由旺中媒體集團副總裁邱佳瑜(左5)、中時電子報總編輯楊維敏(左4)、上海廣播電視台副台長暨融媒體中心主任宋炯明(左6)、看看新聞副總編輯趙慧俠(左7)率雙方主管按鈕啟動合作計劃。
旺旺中時媒體集團旗下【中時電子報】與上海廣播電視台融媒體中心旗下【看看新聞】，正式結為戰略合作夥伴，旺中媒體集團副總裁邱佳瑜致詞表示，雙方合作可以增進兩岸人民彼此了解。

旺旺中時媒體集團旗下中時電子報與，今(10日)上午與上海廣播電視台融體中心旗下knews看看新聞，簽署合作備忘錄，進行「雙城記」合作計劃。中時電子報將設立雙城記頻道引進看看新聞的新聞報導、視頻、直播內容；看看新聞則選用中時電子報內容在上海露出，提供兩岸讀者、觀眾更多的閱讀樂趣和選擇。

旺旺中時體集團的中天電視，從2009年開始與上海電視台共同製作的談話性節目《雙城記》，合作將滿10年，鑒於近年新媒體發展迅速、影響力漸增，因此擴展合作計劃，從電視走向網路，由旗下中時電子報與上海廣播電視台融媒體中心旗下看看新聞結為戰略合作夥伴。

旺旺中時媒體集團副總裁邱佳瑜指出，上海廣播電視台融媒體中心全力打造knews看看新聞品牌，在點擊數、流量和影響力都取得巨大的成就，值得台灣媒體用心學習。

她強調，旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明一向強調「兩岸好，台灣才會更好」，中時電子報與看看新聞聯手，資源互補，新聞交流，才能讓兩岸人民更了解彼此，進而讓全世界華人都快樂，今年就由中電時電子報與看看新聞當領頭羊，展現兩岸新媒合作的強大力量。

上海廣播電視台副台長暨融媒體中心主任宋炯明認為，大陸讀者會喜歡台灣美食、文化、健康、旅遊等報導。

上海廣播電視台副台長、融媒體中心主任宋炯明表示，傳統媒體正接受前所未有的媒體變革所帶來的衝擊和考驗，它改變傳播方式，挑戰營收模式。但是我們一直在想，媒體的使命，從第一天開始就是把優質的內通過便捷的渠道供给觀眾，這一點即便在傳播技術發生重大變革的今天也沒有改變。

宋炯明指出，優秀的媒體人從來不會對挑戰和變革迎面而逃，總是迎面而去擁抱這種變化。因此我們也慎選合作對象，基于旺旺中時傳媒集團在傳播領域裡的優勢基礎，中天電視和上海電視台邁入十年的雙城合作默契，更基於我們作為優秀媒體人所共同面對挑戰的信心，和擁抱明天的勇氣，我們選擇和中時電子報合作，幫助我們彼此更好的成長。

他說，上海廣播電視台融媒體新聞中心近年努力打造的Knews看看新聞，引入電視台強大的視頻內容，加上融媒體的直播，都是上海市民和長三角地區民眾的首選消息來源。現在與中時電子報合作，將把看看新聞的優質視頻、直播內容，例如魔都眼、醫療、攝界、新生代等頻道內容提供台灣讀者點閱欣賞。

中時電子報與上海看看新闻Knews跨海合作簽約儀式現場直播

他說，看看新聞也會多選用中時電子報的內容介紹給上海市民。他認為，上海市民可能對台灣的美食、文化、健康話題和旅遊比較感興趣。

上午的簽約儀式由旺旺中時媒體集團副總裁邱佳瑜與上海廣播電視台副台長暨融媒體中心主任宋炯明代表雙方簽字，正式啟動合作計劃。

(中時電子報)

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