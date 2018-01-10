不只買陸基神盾　日再加購SM-3防空飛彈

2018年01月10日 11:29 中時電子報 何宜玲

日本剛打算購買2套美國陸基神盾系統(Aegis Ashore)。(圖/洛克希德馬丁公司官網)

日本上月才剛決定砸下大錢購買2套美國路基神盾系統(AAMDS)，加強防衛。現在最新消息傳出美國務院再同意向日本出售價值超過1.3億美元(約新台幣38億元左右)的SM-3防空飛彈，以加強對付鄰國北韓龐大的威脅。

根據《防衛新聞》(Defense News)報導，美國國務院今日(10日)宣布同意再售給日本4枚標準3型防空飛彈，初步預估價格超過1.3億美元。這款飛彈是由美國和日共同設計的中程防禦彈道飛彈。因此川普政府批准該次軍售並不足為奇。但是此次軍售價格尚未進入最後拍板階段，價格可能有所更動。

這款標準3型防空飛彈是一種反彈道導彈，可以從美國製造的陸基神盾防禦系統(AEGIS Ashore program)上發射，也可以從船艦或陸地上發射。

美國國務院官員強調，北韓情勢嚴峻是日本需要再添購SM-3防空飛彈的主要原因。由於去年以來北韓最高領導人金正恩不斷試射導彈，飛越日本附近海域，造成日本舉國上下人心惶惶，因此緊急加快腳步部署國內的飛彈防禦系統和採購更多防空飛彈，以因應迫在眉睫的重大威脅。

(中時電子報)