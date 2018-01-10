新北狗年春聯出爐 「旺來福來」獲青睞

2018年01月10日 12:07 中時 葉德正

新北市狗年春聯文字出爐，「旺來福來」獲得青睞，新北市發言人張其強說，新北市春聯「旺來福來」，就是要祝福每一個人，在新的一年，也就是狗年，都能「運勢旺，福氣來」，也就是傳統所謂的「狗來富」，「狗來福」，希望新的一年，每個人都能「財運旺，福氣到」，國泰民安。

張其強說，在設計上，今年的狗年春聯，希望能為民眾，帶來三大好運，首先就是「大旺」，印刷廠老闆就說，這是他印春聯幾十年來，看過最大字的春聯，第一個旺字，整整佔滿了約三分之一的紙張，是名副其實的「大旺」。

其次就是「金（真）旺」，燙金的四個字，不但喜氣，更象徵財運滾滾、財富旺來，最後更做了防潑水的處理，雖然，成本要比一般的貴了好幾倍，但可以長長久久的貼上一整年，不用擔心因為雨淋日曬被破壞，所以更是「長旺」，祝福每一位民眾，每一個家庭，都能常年興旺。

張其強說，除比較傳統適合貼在住家大門的春聯，今年也針對年輕族群和做生意的店家，設計了「狗來旺」的狗狗春聯，既是可愛狗狗造型，也是代表好運的旺字圖案，還有同款的手機扣環，歡迎民眾在網路上透過新北市的FB官方粉絲團「我的新北市」闖關抽獎。

張其強說，「旺來福來」春聯，市長朱立倫將會在14日星期天早上在樹林鎮南宮，親自發給民眾，同時15號開始，也將在全市29區公所及指定地點同步發送，歡迎民眾索取，也歡迎上「我的新北市」官方粉絲團，參與旺來福來的抽獎活動。

(中時)