男星忍痛po二寶孕程影片 妻崩潰痛哭：腳沒長出來

2018年01月10日 11:24 中時電子報 吳品瑤

以主持行腳節目起家、還成為台灣第一位拿金鐘獎的外籍男星吳鳳，不僅來台念書、工作，如今更在此成家，2015年樂娶台灣老婆Rynne，婚後育有一女Ekim，夫妻倆也在結婚三周年前夕發現懷上二寶，然正滿懷期待紀錄孕程的此時，吳鳳昨晚忍痛貼出第一次也是「最後一次」產檢紀錄影片，讓眾多當爸媽的網友、粉絲看了心酸難過。

二寶來報到，吳鳳跟妻子開心拍片紀錄每一次產檢，原本是想貼出第一支產檢影片跟大家宣布喜訊，沒想到最後成了悲傷的消息，從11/23夫妻倆第一次去產檢，Rynne直呼到了這個地方、看見嬰兒們，覺得「大家都是很幸福的來」，然就在拿到寶寶手冊前夕，12/26夫妻倆前往醫院做第三次產檢，醫生卻表示狀況不太對，寶寶生長速度比想像中來得慢，讓吳鳳夫妻倆緊張地問：「這樣會有什麼問題？」，隨後經過檢查，醫生告知孩子沒那麼健康，「現在看心跳是停掉了」，預估孩子約1周前已停止生長，安慰他們胚胎在不健康的情況下，恐怕也是很難成為健康的寶寶，而前三個月有3分之1的機率發展成這樣的情況，建議Rynne做人流。

而吳鳳妻子在聽聞醫生講解時雖震驚但表現還算鎮定，一直到出了診所才釋放，淚崩痛哭：「長了頭、身體和手，腳就沒有長出來了，好難過喔」，一周後到院進行手術，吳鳳難過地說，自己沒發生這件事之前，真的沒想到原來很多人經歷過這樣的過程，沒人希望發生這樣的事，但仍願意接受「這是老天爺的安排」，夫妻也在po出影片時安慰有相同經驗的爸媽：「一開始妳們一定很自責，以為自己哪裡沒有做好，但其實我們沒有錯，只是老天爺可能還沒準備好」，吳鳳也表示這支為了老婆完成的影片，希望鼓勵有相同經驗的婦女們，「妳們真的很勇敢，不要放棄，有一天幸福會來」、「更知道生命得來不易，我們更該好好珍惜」。

(中時電子報)