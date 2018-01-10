7.6強震襲宏都拉斯外海 加勒比海發佈海嘯警報

宏都拉斯發生芮氏規模7.6地震。(原圖/新華社、中時電子報編修)

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中時電子報

（13:00更新）海嘯中心向波多黎各、開曼群島、古巴、牙買加和其他加勒比海島嶼，還有墨西哥和中美洲沿岸地區發布海嘯警報，警告海平面可能上升0.3公尺到1公尺，但後來沒有海嘯形成，海嘯警報已於一小時候解除。

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我邦交國之一、中美洲宏都拉斯（Honduras）外海發生芮氏規模7.6地震。美國地質調查局（USGS）最新測定，震央位於東北岸的天鵝群島（Great Swan Island）週邊、深度約為10公里。由於震源深度很淺，恐放大地震威力。

據路透報導，美國太平洋海嘯預報中心（Pacific Tsunami Warning Center ）說，由於規模7.6強震襲擊宏都拉斯北方的加勒比海，已對這個地區發布海嘯警報。

宏都拉斯總統胡安赫南德茲（Juan Orlando Hernandez）也透過推特表示，將啟動全國警戒系統，嚴防地震後可能造成的海嘯或相關災害。

太平洋海嘯警報中心說：「根據初步地震參數，震央方圓1,000公里內的沿岸都可能出現危險海嘯。」

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文章來源：7.6 magnitude earthquake reported in Caribbean Sea, near Honduras

而美國地質調查所指出，這起最初測得規模達7.8的地震震央在宏都拉斯巴拉帕圖卡（Barra Patuca）東北方202公里，開曼群島喬治城（George Town）西南方307公里處。

(中時電子報)

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