迎戰草莓季 裕元「莓艷初春」羊群都要爆動了

裕元花園酒店玫瑰烘焙坊推出季節限定5款創意草莓點心：草莓裸蛋糕、自然戚風草莓蛋糕、草莓紅寶石、戀戀雪莓以及經典草莓塔。（馮惠宜翻攝）

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草莓裸蛋糕：簡單質樸的裸蛋糕，夾上鮮紅的草莓、鮮奶油，讓人看了就食指大動。（馮惠宜翻攝）
經典草莓塔：草莓果醬及香草海綿蛋糕層層交替，融入香草卡士達醬，簡單卻充滿豐富口感。（馮惠宜翻攝）
外型是草莓形狀的「草莓紅寶石」，內餡加入有淡淡榛果香氣的海綿蛋糕融入草莓果醬和檸檬百香奶餡外層淋上草莓慕斯，口感多層次。（馮惠宜翻攝）

草莓季來臨，今年草莓盛產，價格持平，也讓西點烘焙師父大顯身手，裕元花園酒店玫瑰烘焙坊推出季節限定5款創意草莓點心：草莓裸蛋糕、自然戚風草莓蛋糕、草莓紅寶石、戀戀雪莓以及經典草莓塔，款款洋溢夢幻氛圍。

這次裕元點心坊副主廚林宜嫻以近年最風行的裸蛋糕風潮，推出2018最潮裸蛋糕，簡單質樸的外型設計，兼具自然、健康、美味，堪稱2018最強夢幻時尚甜點。

裸蛋糕是近年才流行起來的蛋糕，它是蛋糕界的新秀，而它的流行更大原因是源於人們對蛋糕更嚮往自然、健康、美味的新趨勢，其實裸蛋糕的潮流是由紐約大力推廣開始，可以說是引領了全球的裸蛋糕風潮。

自然戚風草莓蛋糕，利用時令食材及水果裝飾，蛋糕中巧妙融入大自然迷人氛圍，味覺、視覺雙重享受一次滿足。

「草莓紅寶石」外型是草莓形狀，內餡加入濃郁帶有淡淡榛果香氣的海綿蛋糕融入草莓果醬和檸檬百香奶餡外層淋上草莓慕斯，呈現多層次口感。

另外，「戀戀雪莓」選用白乳酪慕斯中間加入百里香草莓果凍、檸檬海綿蛋糕製成主體，酸味甜度適中，入口就可感受到清爽香氣與白乳酪慕斯的濃郁口感;極受消費者喜愛的人氣指定款。

「戀愛草莓捲」，是以海綿蛋糕為底，捲入草莓覆盆子內餡，滿滿是大粒飽滿的新鮮草莓及莓醬覆盆子果泥，如魔法般，為蛋糕增添了閃耀寶石光感。

「經典草莓塔」草莓果醬及香草海綿蛋糕層層交替，融入香草卡士達醬，簡單卻充滿豐富口感，5款草莓特色甜點，讓粉紅色彩與讓人垂涎三尺的酸甜滋味，帶領民眾享受怡人的初春草莓季！

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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