最寒冷的冬天 回顧韓戰停戰65週年

2018年01月10日 12:09 中時電子報 喻華德

昨日南北韓於板門店內的和平之家舉行高層會談。現在年輕一代或許對「板門店」感到十分陌生，甚至會誤以為板門店「是哪一家店的分店」，但實際上韓戰不僅奠定冷戰格局，更改寫了中華民國的命運。65年前的1月，南北韓開始停戰談判。對照今日金正恩在「剷除國內政敵、彈道飛彈試射成功、核武試爆成功」的最有利情況下，開始尋求恢復兩韓關係，涉獵韓戰的歷史，或許可作為兩岸關係走向的一種參考。

圖為板門店。（圖／中新社）

據《最寒冷的冬天：韓戰真相解密》一書介紹，美國人一直以為韓戰源自史達林邪惡的驅動，但在多年後隨著蘇聯的檔案解密，赫然發現戰爭竟來自金日成的不自量力！當中共屯兵30萬於鴨綠江畔，桀驁不馴的麥克阿瑟一再認定中共不會出兵，一而再、再而三地誤判局勢並導致中美戰車轟然相撞。而撤退到孤島的蔣中正聽聞韓戰爆發，驚喜若狂，計劃出兵南韓，並反攻大陸。

中華民國顯然是韓戰的受益者，一種說法是韓戰救了中華民國。因為韓戰及越戰，中華民國的政治和社會逐漸朝著和中國大陸不同的方向發展。然而，國人對這場戰爭的了解卻相當有限，更缺乏研究和反思。歷史總是以弔詭的方式重現、並以另外的形態再現。在當下北韓第三代交班（和金日成在蘇聯扶植下上台如出一轍）、中國大陸經濟崛起、美國印太戰略等局勢不斷演變的背景下，中日美俄、南北韓、中華民國在政治經濟上的紛爭合作、合縱連橫， 一定程度上和65年前的韓戰有邏輯聯繫。史可鑑今，涉獵韓戰的歷史定會幫助國人更深入思考今日中華民國的格局。

韓戰不僅僅是軍事史，更包含歷史和地緣政治的角力（南北韓夾在中美俄等大國之間）到意識形態的抗爭（麥克阿瑟自詡為剷除共產主義的劍客）；從外部的大國博弈（毛澤東和史達林在韓戰上的各自利益；以及美國人一直想知道誰弄丟了中國）到內部的政治較量（杜魯門和麥克阿瑟都把彼此看作異類，水火不容；蔣中正院外援華集團的外交攻防）；從軍事戰略及其各種後果（仁川登陸後，美軍是否穿越三八線北上？中共何時決定渡過鴨綠江？），到戰術的騰挪變化（共軍採夜間側翼攻擊，或待君入甕之法，而美軍則在分散還是集中兵力上扣分），

在非軍事區內的共同警備區域，朝鮮士兵朝板門店拍照。2017年3月資料照片。 （圖/達志影像/Shutterstock）

在非軍事區內的共同警備區域，朝鮮士兵朝板門店拍照。2017年3月資料照片。 （圖/達志影像/Shutterstock）

韓戰改變的不只是朝鮮半島，整個東亞的地緣戰略格局，至今仍受到韓戰的巨大影響。然而與越戰相比，美國人其實一直很少談論韓戰。一甲子後，韓戰也幾乎停留在臺灣的政治和文化視野之外，似乎已經成了歷史棄兒。因此《最寒冷的冬天：韓戰真相解密》一書是65年來美國知識界對韓戰最有力的思考，也幾乎是最終的思考。

作者哈伯斯坦為猶太裔美國人。「水門事件」揭發者伍德沃德尊稱其為「記者之父」。作為第一批採訪越戰的記者，他是最早質疑美國越戰政策的媒體人。1964年，30歲的哈伯斯坦因從西貢發回的新聞報導而榮膺當年的普立茲獎，美國總統詹森因此稱其為「國家的叛徒」。

他有志於創作出美國戰後影響巨大的三次最重要的局部戰爭，即「韓戰、越戰和伊拉克」戰爭。前兩本分別為《最寒冷的冬天》和《出類拔萃之輩》。2007年4月23日，哈伯斯坦在為其下一本書進行採訪的途中因車禍罹難，伊戰成為其未竟之作。

(中時電子報)